Une assemblée publique sur les frais de parcs

La Ville de Montréal convie les citoyens à s’exprimer sur des changements au règlement 17-055 relatif «à la cession pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels». Les Montréalais sont ainsi invités à participer à une assemblée publique le 21 septembre, à 13h30, à l’hôtel de ville – édifice Lucien-Saulnier.

Plus précisément, ce sont des modifications aux frais de parcs qui seront discutées.

Les frais de parcs, ce sont des sommes perçues par la Ville qui servent à «acquérir ou aménager des terrains pour en faire des parcs locaux; acquérir des terrains pour protéger des milieux naturels; acheter des végétaux, comme des arbres, et les planter sur les propriétés municipales; construire des bâtiments dont la fonction est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc local, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel (ex. chalet de parc)».

La séance débutera par une présentation des modifications par le Service de l’urbanisme de la Ville. Elle sera suivie d’une période de questions orchestrée par la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation. Il s’agit d’une commission qui, «conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal», a pour mission «d’éclairer la prise de décision des élus municipaux et de favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d’intérêt public», indique la Direction du greffe de la Ville.