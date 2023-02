Hôpital de Lachine: les ambulances seront détournées vers d’autres hôpitaux

Les dirigeants de l’Hôpital de Lachine ont pris la décision de réorienter les ambulances vers les hôpitaux avoisinants à compter du 14 février et d’accueillir uniquement les patients arrivant par leurs propres moyens, à la demande de la nouvelle présidente-directrice générale du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), la Dre Lucie Opatrny.

L’urgence de l’Hôpital de Lachine continuera malgré tout de fonctionner de 8h à 22h, sept jours sur sept, pour ces patients ambulatoires.

«D’une part, les patients ayant besoin de soins aigus pour des conditions graves seront dirigés vers le site Glen, le Neuro ou l’Hôpital général de Montréal, informe le CUSM par voie de communiqué. Cette réorganisation prévue des services permettra de mieux répartir les ressources afin de répondre davantage aux besoins de la population vieillissante de la région.»

«Le personnel sur place à l’Hôpital de Lachine demeure en mesure de gérer rapidement toute situation critique», ajoute le CUSM.

L’ensemble des services essentiels comme la chirurgie, la radiologie et l’imagerie médicale continueront de fonctionner normalement à l’Hôpital de Lachine, tout comme les activités au centre d’hébergement de soins de longue durée Camille-Lefebvre (CHSLD).

À la demande de la Dre Lucie Opatrny, les dirigeants cliniques de l’établissement ont par ailleurs amorcé une réflexion pour identifier «la meilleure solution pour la mission de l’hôpital».

«Nous tenons à réaffirmer notre engagement envers notre personnel et notre population, indique la Dre Opatrny. Nous poursuivons d’ailleurs activement nos efforts de recrutement et souhaitons offrir tant au personnel de l’hôpital qu’aux nouvelles recrues des perspectives d’emploi attrayantes et stimulantes. Nous remercions le personnel, les patients et la population pour leur compréhension et leur collaboration.»

«Nous continuerons à faire preuve de transparence à chacune des étapes de l’amélioration des services du CUSM», promet la PDG.