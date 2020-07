Les Cardinals de LaSalle de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) a entamé cette saison écourtée avec un nouvel entraîneur-chef. Développer l’équipe et la faire progresser sont les priorités de Kevin Lafrance, fraîchement nommé.

Après l’incertitude entourant la saison, les joueurs des Cards sont heureux plus que jamais de pratiquer leur sport. Un enthousiasme qui, d’entrée de jeu, a fait bonne impression.

«Les gars se sont présentés au terrain avec leur équipement et ont dit: « coach, je veux jouer au baseball ». C’est à nous de travailler pour maintenir leur motivation et leur appétit», observe Lafrance, qui cumule une longue feuille de route au sein du baseball élite.

Le contexte actuel appelle une reprise de la compétition en mode graduel, selon lui. «Ce qu’on s’est donné comme objectif pour cette saison d’une vingtaine de matchs dans un calendrier condensé, c’est de permettre un retour au jeu progressif. Le camp d’entraînement a été assez rapide, il faut donc laisser le temps de reprendre les repères», explique-t-il.

L’intention est de profiter de cet été hors de l’ordinaire pour consolider les forces et bâtir une équipe aux bases solides. L’entraîneur estime le moment opportun pour «mettre la table» dans une perspective à plus long terme. Impliquer l’ensemble des joueurs de 18 à 22 ans du junior élite s’inscrit justement dans ses plans.

«Les talents font un bon travail et les nouveaux qui sont entrés cette année ont un potentiel qu’on veut développer. On essaie d’inclure le plus possible tous les joueurs, afin qu’aucun ne se sente délaissé, pense que c’est une saison perdue et arrive l’an prochain en ayant l’impression de ne pas avoir joué», indique M. Lafrance.

Les jeunes recrues auront ainsi l’occasion d’évoluer auprès des plus vieux et d’apprendre à leurs côtés. La chimie déjà bien installée chez les Cardinals s’en trouvera fortifiée.

Terrain bonifié

Parmi les défis de la saison 2020, l’équipe laSalloise de la LBJEQ a par ailleurs dû se trouver un endroit pour jouer. En raison des travaux qui se déroulent actuellement à Éloi-Viau, les parties à domicile figurant au calendrier seront toutes disputées au stade Denis-Boucher de Lachine.

La réfection du stade Éloi-Viau inclura toute la surface de jeu. Ce projet qui se prépare réjouit la direction des Cards.

«C’est juste magique! Je sors du terrain, j’avais des trucs à aller chercher et je viens de voir les tracteurs en train d’opérer. C’est vraiment de bon augure, lance le directeur général, Milton Lopez. Le junior va pouvoir jouer sur un terrain des ligues majeures.»

En attendant de retrouver son lieu de résidence transformé, l’équipe a reçu l’invitation de Lachine pour partager le stade cette saison.

Parcours

Avant de se joindre à l’équipe des Cardinals de LaSalle l’an dernier en tant qu’entraîneur adjoint au 3e but, Kevin Lafrance a évolué à titre d’assistant-entraîneur pour le bantam AA et le midget AAA au Saguenay. Kinésiologue et enseignant au primaire, il s’implique par ailleurs dans le programme sport-études baseball.