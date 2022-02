1,4 M$ pour une halte sanitaire dans le secteur de la vague à Guy

Après l’aménagement de sentiers balisés et l’installation de rampes de mise à l’eau l’été dernier, la Ville de Montréal souhaite construire une halte sanitaire dans le secteur de la vague à Guy du parc des Rapides, à LaSalle.

Le 21 février prochain, le comité exécutif proposera au conseil municipal d’accorder un contrat d’une valeur de 1,4 M$ à l’entreprise Les Terrassements Multi-Paysages pour mener à bien le projet qui bénéficiera aux amateurs de sports nautiques fréquentant la vague éternelle.

L’augmentation de l’achalandage au fil des ans dans ce haut lieu du surf de rivière rendait nécessaire l’ajout de toilettes et de vestiaires, estime l’administration montréalaise.

«Pour l’instant, aucun service sanitaire n’est disponible pour le secteur et les sportifs n’ont pas d’endroit pour se changer, ce qui cause certaines problématiques avec la population riveraine», peut-on lire dans le sommaire décisionnel de la séance.

Selon la proposition présentée, la halte sanitaire serait composée de deux bâtiments installés sur une placette en béton coulé, aménagée près des sentiers existants. Un sentier en enrobé bitumineux est prévu pour relier le boulevard LaSalle à la piste cyclable.

L’un des bâtiments devrait posséder une toilette autonettoyante utilisable pendant les quatre saisons, en plus d’une douche extérieure et d’une fontaine. L’autre structure offrirait des cabines de changement et des casiers pour les visiteurs de la vague à Guy.

Les élus laSallois en faveur du projet

La dépense, pleinement assumée par la ville-centre, va être soumise au vote des élus montréalais lors de la séance du conseil municipal qui aura lieu la semaine prochaine. Il ne devrait toutefois s’agir que d’une formalité, comme le parti de la mairesse Valérie Plante est majoritaire avec 36 élus sur 65.

Projet Montréal pourra aussi compter sur l’appui des trois membres de l’Équipe LaSalle siégeant à ce conseil.

«Nous allons voter avec enthousiasme en faveur de l’octroi du contrat de 1,43 M$ visant l’installation d’une halte sanitaire au parc des Rapides, dans le secteur de la vague à Guy, indique la mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet. Avec les travaux d’aménagement de 2 M$ inaugurés en 2021, c’est près de 3,5 M$ qui ont été investis à LaSalle par la Ville de Montréal, afin d’améliorer cet environnement enchanteur permettant aux citoyens de profiter de la nature en ville.»

Si la proposition est adoptée, les travaux devraient s’amorcer vers la fin du printemps et être exécutés tout au long de l’été 2022.