Le Centre de ressources multiculturelles de LaSalle a fêté la clôture de son camp d’été

Le Centre de ressources multiculturelles de LaSalle s’est retrouvé le vendredi 12 août dernier en fin d’après-midi au Campus de l’école primaire de LaSalle afin de célébrer la clôture de son camp d’été.

Ce camp d’été est organisé chaque année par le Centre de ressources multiculturelles de LaSalle, qui organise un camp très peu coûteux afin que les enfants défavorisés puissent également profiter de l’expérience des camps d’été. Cette année, 93 enfants ont pu y participer.

Pendant cet événement, alors que les parents se détendaient tout en se délectant de mets culturels et de divertissements musicaux, les enfants ont pu présenter tout ce qu’ils ont appris pendant le camp d’été, notamment les différentes danses et tambours culturels. Une exposition de l’art culturel et artisanat qu’ils ont appris était également organisée.

Chaque enfant a pu repartir avec un sac à dos avec tous les ustensiles de base pour amorcer la rentrée sereinement, ainsi que des livres pour leur donner le goût de la lecture.

Les parents ont pu passer un bon moment à contempler les œuvres de leurs chérubins apprises pendant le camp d’été.