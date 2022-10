Deux lauréates pour le 32e Marathon d’écriture

Sous le thème L’éveil des noctambules, le 32e Marathon d’écriture intercollégial du Cégep André-Laurendeau distingue deux lauréates.

Les participants au concours littéraire avaient deux heures pour créer un texte de 250 mots. Tous les textes seront publiés dans un recueil au printemps 2023, mais les textes gagnants auront la chance d’être partagés par Urbania.

La première place revient à Flavie Roy-Lévesque du Cégep de Rimouski et son texte Il ne reste que les os. «Grâce à ses images fortes et quelquefois surprenantes, elle a donné une forme nouvelle à des représentations familières, faisant de l’horrible avec du banal et du beau à partir des ruines anticipées», relate le Cégep André-Laurendeau par voie de communiqué.

La deuxième place revient à Marianne Goulet du Cégep Garneau et son texte Il faut tout un mirage pour élever un enfant. «Dans une économie de mots ne faisant aucune place au superflu, ce texte a percuté les membres du jury par sa charge émotive, le vernaculaire servant la transmission de l’intime», communique le Cégep André-Laurendeau.

Cette édition du Marathon était particulièrement spéciale pour l’animateur Gilbert Forest alors qu’il s’agit de sa dernière après 32 ans d’implication.