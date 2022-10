Un 32e Marathon d’écriture au Cégep André-Laurendeau

La 32e édition du Marathon d’écriture intercollégial se déroulera au Cégep André-Laurendeau à LaSalle, du vendredi 21 octobre à 13h30 jusqu’au samedi 22 octobre à 13h30.

Les 150 étudiants et étudiantes participant à l’événement auront l’occasion de s’engager dans un concours littéraire dont le thème sera révélé au cours de l’événement et dont le texte gagnant sera publié dans la revue Urbania. Ce sera aussi l’occasion de participer à de multiples ateliers sur l’écriture qui seront donnés par de grands noms.



«Elles et ils apprendront l’écriture de la chronique avec Marc Cassivi, l’écriture poétique avec Camille Paré-Poirier, le portrait avec Valérie Chevalier, l’écriture humoristique avec Léa Stréliski et la rédaction de chanson avec Jay Scott. La classe des maîtres sera bien entendu donnée par Claude Meunier où elles et ils apprendront à développer les personnages», annonce le Cégep via un communiqué. Claude Meunier sera le président d’honneur de cette édition qui s’organisera autour du thème «L’éveil des noctambules».

Alors que les étudiants écriront pendant 24h, des bénévoles veilleront à leur bien-être.