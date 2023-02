Six suspects recherchés pour avoir fraudé des aînés

Plus d'une dizaine d'aînés ont été victimes de ce réseau de six fraudeurs.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’appui de la population pour identifier six suspects reliés à une série de fraudes commises auprès d’aînés dans les arrondissements de Lachine, Lasalle et Verdun. Les six suspects seraient deux femmes et quatre hommes dans la vingtaine.

Les suspects auraient commis plus d’une dizaine de fraudes au cours des derniers mois en utilisant le même stratagème de «faux représentants» d’institutions financières et de Postes Canada. Les fraudeurs seraient entrés en contact avec les aînés par téléphone afin de les convaincre qu’une transaction frauduleuse avait eu lieu sur leur carte bancaire, pour ensuite obtenir leur numéro d’identification personnel (NIP).

Les fraudeurs auraient ensuite convaincu les victimes d’insérer leur carte bancaire dans une enveloppe, leur indiquant qu’elle serait récupérée par un employé de Postes Canada pour être rapportée à leur institution financière. Les fraudeurs auraient ainsi récupérer les cartes bancaires et les auraient utilisées pour retirer de l’argent dans des guichets automatiques ou pour acheter des cartes prépayées dans différents commerces.

Info-Crime Montréal offre une récompense pouvant aller jusqu’à 3000$ pour toute information pertinente pouvant mener à l’arrestation des suspects. Quiconque possède de l’information est invité à contacter les enquêteurs en composant le 911 ou en entrant en contact avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal, au 514 393-1133 ou en ligne.