Les élèves de l’école Sainte-Geneviève seront relocalisés

Au milieu de l’hiver dernier, les parents des quelque 380 élèves fréquentant l’école Sainte-Geneviève Sud de LaSalle apprenaient que des travaux de rénovation d’une durée de deux ans entraîneraient la relocalisation de l’école dans l’édifice Clément situé au 9569, rue Jean-Milot dès la rentrée scolaire 2024. Une relocalisation qui forcera les jeunes élèves à faire plus d’une heure d’autobus par jour.

«Des travaux sont prévus à l’édifice du CEA LaSalle afin d’assurer un environnement optimal pour les élèves durant la période transitoire, et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble, assure Mélanie Simard, du Bureau des communications du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB). Les infrastructures, le terrain et les aménagements répondent aux normes établies par le ministère pour le secteur des jeunes.»

«L’édifice du CEA LaSalle pouvant répondre aux besoins temporaires et étant disponible, nous nous sommes engagés à évaluer toutes les modalités relatives à l’organisation scolaire comme, par exemple, le transport, et à consulter les parents sur ces volets importants, poursuit Mme Simard. Nous souhaitons vivement limiter au minimum les impacts pour les familles et demeurons ouverts à toutes les propositions qui pourraient nous être adressées. Différentes rencontres d’informations ont d’ailleurs été tenues à ce jour.»

Mais malgré le ton rassurant du CSSMB, plusieurs parents affichent encore aujourd’hui des inquiétudes concernant cette relocalisation. Une récente réunion tenue à huis clos a réuni plus de 70 parents mécontents, selon les informations recueillies par Métro.

À ce sujet, c’est silence radio de la part du CSSMB, qui n’avait pas répondu à nos questions au moment de la publication de cet article.

Quelques réponses connues

En février dernier, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys mettait en ligne une série de réponses aux questions préalablement posées par des parents de l’école Sainte-Geneviève. En voici quelques-unes.

Considérant les travaux que vous comptez effectuer, pourquoi ne pas construire une nouvelle école et démolir l’ancienne lorsque la nouvelle sera prête?

Nous sommes dans un processus de maintien de bâtiment.

Selon votre site web, vous évaluez «différentes possibilités concernant le transport scolaire. Dans l’éventualité où une navette directe serait privilégiée, la durée du trajet entre les deux édifices est estimée entre 16 et 20 minutes, incluant la circulation plus dense aux heures de pointe. La distance est de quatre kilomètres.» En considérant que le scénario retenu est le déménagement de l’école Sainte-Geneviève (Sud) à l’édifice Clément, comment arrivez-vous à une distance de 4 km et par quel tracé?

Un trajet de 5,4 km a été calculé entre l’école Sainte-Geneviève (Sud) et l’édifice Clément avec l’application Google Maps. Ce trajet demeure hypothétique, car les parents seront d’abord consultés sur le déploiement des solutions.

Le terrain de l’école Sainte-Geneviève est-il contaminé?

Une caractérisation du sol est à prévoir au début des travaux. Comme pour tous les projets de cette envergure, nous veillerons à mettre en place toutes les recommandations qui pourraient être formulées par les experts, et ce, avant la poursuite des travaux.

Quelles rénovations sont prévues à l’édifice Clément en 2023-2024?

Selon les scénarios possibles, différents travaux sont prévus, notamment le réaménagement du sous-sol, les travaux de peinture et de ragréage des murs, la mise aux normes du gymnase et l’aménagement des classes.

Est-il possible que les travaux à l’édifice Clément prennent deux ans?

L’échéancier prévoit une fin des travaux en juin 2024 et rien n’indique que nous aurons besoin d’une prolongation en considérant les données dont nous disposons pour le moment.

Source: Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys