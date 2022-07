Portraits du Plateau

Situé au cœur de la ville, Le Plateau-Mont-Royal attire des gens venant des quatre coins de la métropole. Nous sommes allés à la rencontre de ceux et celles qui l’habitent et qui le visitent. Portraits.

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Rosalie

Rosalie, 45 ans, réside dans le Mile-End et promène son jeune chien Léon, qu’elle a eu récemment.

«Nous, on explore les nouveaux parcs en ce moment, car Léon a six mois», dit-elle.

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Marie-Ève

Marie-Ève, 24 ans, travaille au Cinéma Moderne depuis peu de temps. Résidant dans Villeray, elle se rendait auparavant dans ce quartier pour y voir les films à l’affiche. «J’aime le Cinéma Moderne. Je viens d’être embauchée, donc c’est super», se réjouit-elle.

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Mathieu

Mathieu, 53 ans, est un gourmet et le copropriétaire du restaurant M. Ramen sur l’avenue du Mont-Royal.

«La fermeture de la rue, ça fait du bien. Ça attire du nouveau monde des quartiers extérieurs. Il y a eu beaucoup de construction à droite et à gauche ces dernières années. Ça permet aux gens de découvrir les nouveaux et les vieux commerces sur le Plateau», explique-t-il.

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Jacques

Jacques, 66 ans, est assis sur un banc dans le parc du Portugal avec son chien, en attendant sa femme.

«On n’habite plus à Montréal aujourd’hui. On vit en région. J’aime beaucoup les espaces verts de la ville et le boulevard Saint-Laurent. C’est animé et les parcs de Montréal sont beaux», témoigne-t-il.

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

William

William, 25 ans, est réalisateur de films et réside dans Le Plateau-Mont-Royal, à proximité du mont Royal.

«Ce que j’aime ici, c’est la montagne. C’est de pouvoir lire et d’être comme dans la nature, en quelque sorte», confie-t-il.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.