Inauguration de «Colibri Iberville», le nouvel espace de logistique urbaine durable

La Coop Carbone, en collaboration avec la Ville de Montréal, a inauguré un deuxième mini-hub logistique, Colibri Iberville, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Situé au 4670, rue d’Iberville, ce deuxième pôle de livraison urbaine écologique, d’une superficie de 10 000 pi2, favorisera la cohabitation entre tous les usagers de la route. Il contribuera à rendre l’industrie du transport de marchandises plus verte et plus flexible dans la métropole.

«Le développement d’un réseau de centres de transbordement soutiendra des secteurs d’activité stratégiques et économiques de la métropole, tout en contribuant de façon concrète à notre lutte contre les changements climatiques», a fait savoir le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Au sein de ces espaces, les véhicules lourds seront remplacés par des vélos-cargos et des petits véhicules électriques qui assurent le dernier kilomètre de livraison. Le projet a reçu une contribution financière de 323 883 $ de la Ville de Montréal.

«Avec Colibri Iberville, nous visons à éviter annuellement plus de 35 000 arrêts de camion pour la livraison et plus de 30 000 heures de présence de camion dans les quartiers centraux de Montréal chaque année », ajoute la responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle.

Avec Colibri Iberville, la Ville de Montréal nous estime pouvoir réaliser plus de 500 000 livraisons 100 % décarbonées chaque année.