Le parc Jeanne-Mance absorbera un tronçon de l’avenue Duluth

Le parc Jeanne-Mance intègrera le tronçon de l’avenue Duluth entre les avenues du Parc et de l’Esplanade, qui deviendra un espace vert et piétonnier de façon permanente à partir du mois d’avril. Des panneaux seront installés prochainement pour avertir les automobilistes qu’ils ne pourront plus se stationner à cet endroit ni emprunter la rue.

Ce tronçon de l’avenue Duluth a souvent été critiqué pour sa vocation automobile, mettant les piétons en danger.

Photo: Gracieuseté, arrondissement du Plateau-Mont-Royal

En plus d’être aménagée pour les piétons et les cyclistes, la nouvelle mouture de la rue Duluth offrira du mobilier urbain.

Dans ses limites originales, le parc Jeanne-Mance n’était traversé par aucune rue. C’est cette considération qui a orienté le Plan directeur de la côte Placide et du parc Jeanne-Mance et qui a ensuite influencé la décision de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal de convertir la rue en un espace vert et piétonnier unissant les deux parties de ce parc symbolique à Montréal.

Cette annonce survient parallèlement à celle de la piétonnisation allongée des avenues Duluth et Mont-Royal. L’avenue du Mont-Royal sera fermée aux voitures du 20 mai au 4 septembre, pour un total de 107 jours, et l’avenue Duluth sera piétonne pour 79 jours, du 19 juin au 5 septembre dans la zone s’étendant du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert.