Mont-Royal et Duluth seront piétonnes plus longtemps cette année

Les avenues de Mont-Royal et Duluth seront piétonnes plus longtemps cet été, permettant aux commerçants et aux piétons de profiter du beau temps sans se soucier des automobilistes.

Les piétons seront rois plus tôt qu’à l’habitude sur Mont-Royal alors que l’avenue sera fermée aux voitures du 20 mai au 4 septembre, un total de 107 jours. L’année dernière, la fermeture du tronçon de 2,3 kilomètres commençait le 8 juin.

Quant à Duluth, ce sont les dates de début et de fin qui seront élargies. La zone s’étendant de Saint-Laurent à Saint-Hubert sera piétonne pour 79 jours, du 19 juin au 5 septembre. L’année dernière, la période de fermeture était du 24 juin au 31 août.

Pendant cette période, les rues accueilleront de nombreuses foires commerciales où les commerçants pourront offrir des échantillons, des bouchées et vendre leurs produits entre 9h et 21h la semaine, ils devront arrêter leurs activités à 20h la fin de semaine.

En plus de ces fermetures, l’avenue Duluth fermera au printemps entre l’avenue du Parc et l’avenue de l’Esplanade « afin de restituer les limites originales du parc Jeanne-Mance et d’aménager les lieux en conséquence », explique l’arrondissement.

La rue Rivard, entre l’avenue du Mont-Royal et la rue des Utilités publiques, sera quant à elle fermée jusqu’au 31 décembre 2025. Le but est d’y conserver le marché public qui s’y est installé, alors que la place Gérald-Godin, qui l’accueille habituellement, est en travaux suite aux rénovations de la station de métro Mont-Royal.