Un parcours pour admirer les murales du Plateau

La réputation de Montréal en art urbain n’est plus à faire. Quelques marches suffisent pour se rendre compte que les œuvres sont partout dans les rues. Au moment où ces lignes sont écrites, près de 300 murales recouvrent les façades montréalaises. Métro vous propose ce circuit pour découvrir les créations qui composent ce musée à ciel ouvert le long du boulevard St-Laurent.

Cette balade permet d’observer plus d’œuvres au pied carré que dans n’importe quel autre coin de Montréal. On peut en effet y en voir une bonne centaine, la plupart nées du festival MURAL. Depuis bientôt 10 ans, chaque année, au moins de juin, des artistes recouvrent de nouveaux pans de murs avec leurs œuvres. Une chance pour nous tous: on peut en profiter chaque jour.

Le parcours peut se faire à pied, ou à vélo, c’est à vous de voir! Il commence dans le Quartier chinois avec une murale de Gene Pendon et Bryan Beyung et s’achève non loin de l’intersection Saint-Laurent et Mont-Royal. Cette œuvre d’une hauteur de 13 mètres mettant en scène une chanteuse d’opéra d’origine asiatique se veut un hommage à la communauté chinoise de Montréal.

Pour agrandir ce parcours ou pour voir plus de circuits à faire dans d’autres quartiers, consulter notre carte: