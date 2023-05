Les balades à faire pour découvrir l’art de rue à Montréal

La réputation de Montréal en art urbain n’est plus à faire. Quelques marches suffisent pour se rendre compte que les œuvres sont partout dans les rues. Au moment où ces lignes sont écrites, près de 300 murales recouvrent les façades montréalaises. Métro vous propose quelques idées de circuits pour découvrir les créations qui composent ce musée à ciel ouvert.

Dans Hochelaga, près d’Ontario

Pour cette balade, pas besoin de sortir le vélo: tout est faisable à pied. Cette marche permet de découvrir 12 œuvres au cœur d’Hochelaga. Nombre d’entre elles ont été réalisées par des artistes locaux, avec l’aide d’A’Shop, une agence de production et de représentation d’artistes basée à Montréal.

On aime particulièrement la murale de Fluke et Ankh One, au 3562, rue Sainte-Catherine Est. Recouvrant tout un bâtiment résidentiel de trois étages, cette fresque très colorée représente un cycliste avec le pont Jacques-Cartier en arrière-plan, et comporte plusieurs images emblématiques de l’histoire du quartier d’Hochelaga.

Le long du boulevard Saint-Laurent

Cette balade permet d’observer plus d’œuvres au pied carré que dans n’importe quel autre coin de Montréal. On peut en effet y en voir une bonne centaine, la plupart nées du festival MURAL. Depuis bientôt 10 ans, chaque année, au moins de juin, des artistes recouvrent de nouveaux pans de murs avec leurs œuvres. Une chance pour nous tous: on peut en profiter chaque jour.

Le parcours peut se faire à pied, ou à vélo, c’est à vous de voir! Il commence dans le Quartier chinois avec une murale de Gene Pendon et Bryan Beyung et s’achève non loin de l’intersection Saint-Laurent et Mont-Royal. Cette œuvre d’une hauteur de 13 mètres mettant en scène une chanteuse d’opéra d’origine asiatique se veut un hommage à la communauté chinoise de Montréal.

Entre les gratte-ciels

Le centre-ville de Montréal regorge lui aussi de belles murales. Entre les gratte-ciels, les quartiers de Shaughnessy Village et la Petite-Bourgogne présentent de très grandes fresques, de portraits en trompe-l’œil et de scènes fantastiques, créant ainsi un véritable musée à ciel ouvert. Les artistes ont utilisé différents styles pour leurs créations, allant du réalisme à l’abstraction, en passant par le street art et le graffiti.

Mentionnons par exemple la sublime façade du 2330, avenue Lincoln, au coin Atwater et Lincoln. Cette murale conçue par l’artiste atikamekw Meky Ottawa rend hommage à Alanis Obomsawin et son œuvre. Cette dernière s’est battue pour les droits des Premières Nations, notamment pour leurs droits civils et leur éducation.

À vélo dans CDN-NDG

Si l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce compte de bien belles œuvres tout le long de ses murs, pour ce parcours, il va falloir sortir la bicyclette. Les lieux où se trouvent les murales sont en effet plutôt éloignés les uns des autres.

Dès le début du trajet, on peut découvrir deux (très grandes) œuvres issues du Cheap Art Collective, l’une de Boris Biberdzic, l’autre de Melanie Stuy. A’Shop est d’ailleurs un autre collectif d’artistes montréalais bien représenté dans le quartier. Plus loin, autour du CHU Sainte-Justine, des murales bien récentes recouvrent les façades. Patrick Forchild rend par exemple hommage, sur celle de l’Hôpital général juif, aux infirmières.

Lachine: une rue, un collectif

Les peintres muralistes de Montréal sont aujourd’hui bien nombreux… Et certains d’entre eux ont commencé il y a déjà un bout de temps. En témoigne la longévité du collectif Artducommun. Ce dernier a été fondé par Simon Bachand et Jasmin Guérard-Alie, en 2006!

Dans l’arrondissement de Lachine, près de trois murales sur quatre sont issues de ce groupe d’artistes. Une petite marche d’une dizaine de minutes le long de la rue Notre-Dame, entre les 15e et 7e Avenues, suffit pour apprécier les œuvres qui représentent pour la plupart le Montréal d’antan.

Autour du marché Jean-Talon

Après quelques minutes de magasinage au marché Jean-Talon, faire un petit tour du quartier de la Petite-Italie peut s’avérer judicieux pour les amateurs d’art urbain. Juste derrière l’IGA se trouvant au coin Saint-Zotique et Boyer, on retrouve trois œuvres aux styles radicalement différents, lesquelles démontrent bien la richesse culturelle des rues (surtout des façades) montréalaises.

L’une des plus récentes se trouve au 6628, rue Alma, créée par l’entreprise Funky Art Cartel. Tout en teintes pastels, ce trompe-l’œil vient ajouter un peu d’exotisme au quartier… et une bonne grosse dose de couleur! On peut l’admirer tout en chillant au parc de Gaspé: c’est juste en face.

Sortons le vélo à Saint-Laurent

Comme c’est le cas dans CDN-NDG, il est plus agréable d’utiliser le deux-roues pour découvrir l’art mural de Saint-Laurent. Ce parcours débute au parc Beaudet, tout près de la station de métro Du Collège. Dès le début, au 900, boulevard Décarie, on trouve une belle association des artistes Ankh One et Romain Boz. Les deux muralistes comptent d’ailleurs 12 fresques sur l’ensemble de Montréal.

Passée l’œuvre très colorée recouvrant l’école Édouard-Laurin signée Marc-Olivier Lamothe, on finit ensuite le parcours dans Cartierville. On y découvre, au 5945, boulevard Gouin Ouest, une immense murale qui rappelle le mythique parc d’attractions Belmont. Un clin d’œil à l’histoire de Montréal comme on en trouve dans beaucoup d’autres d’œuvres recouvrant les murs de la métropole.

Vous pouvez aussi trouver les trajets suggérés ici directement dans Google Maps:

Chaque année, les festivals Under Pressure (qui fêtera cette année 27 ans d’existence) et MURAL célèbrent l’art et viennent ajouter de la couleur à la brique rouge et au béton gris de la ville. La Ville de Montréal a également mis en place des programmes de financement permettant aux artistes locaux «d’embellir la ville».