SRB Pie-IX: La prolongation jusqu’à la rue Notre-Dame coûtera 1,5 M$ à la Ville

La Ville de Montréal assumera 35% du contrat de 4,3 M$, soit 1,5 M$, pour la conception et la préparation des plans et devis du tronçon Notre-Dame du Service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX.

C’est ce qu’a adopté le comité exécutif de la Ville de Montréal ce matin 13 mai.

Le projet du SRB Pie-IX tel que planifié à l’origine s’arrêtait au métro Pie-IX, a rappelé le responsable de l’urbanisme, du transport et de l’Office de consultation publique de Montréal, Éric Alan Caldwell.

Selon lui, il s’agit donc de «réparer une erreur historique» en ajoutant le tronçon Notre-Dame dont les travaux de réalisation débuteront à l’automne 2021 pour se terminer à l’automne 2023.

À cette étape-ci, le montant total du contrat correspondant à la partie assumée par la Ville sera financé par le règlement d’emprunt RE 16-033, peut-on lire dans les documents officiels présentés aux élus.

Un dossier pour un nouveau règlement d’emprunt suivra au cours de l’année 2020 afin d’intégrer complètement les charges pour le tronçon Notre-Dame.

La Ville de Montréal réalisera les travaux nécessaires à la réfection des infrastructures municipales et à la bonification de l’aménagement du domaine public. «Comme pour la portion nord, on va réaménager l’ensemble des intersections pour plus de sécurité pour les transports actifs, pour les usagers d’autobus et pour tous les résidents et travailleurs du secteur», a indiqué M. Alan Caldwell.

Rappel du projet

Le tronçon Notre-Dame constitue le dernier lot à réaliser et s’intégrera au projet afin de rejoindre la rue Notre-Dame. C’est la firme FNX-Innov qui se chargera de sa conception et de la préparation des plans et devis.

Le projet vise l’aménagement de 13 kilomètres de voies réservées entre la rue Notre-Dame à Montréal, et le boulevard Saint-Martin, à Laval.

On estime que les utilisateurs bénéficieront d’un gain de 10 minutes lors des déplacements entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Notre-Dame. L’achalandage actuel pourrait passer de 40 000 à 70 000 déplacements par jour.

20

Le SRB Pie-IX prévoit la construction de 20 stations, dont 18 à Montréal et 2 à Laval.

En collaboration avec Zacharie Goudreault