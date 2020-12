Rue de Marseille: vague d’opposition à une nouvelle piste cyclable

Des centaines de citoyens et de résidents ont signé une pétition qui demande à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de démanteler une nouvelle piste cyclable qui a pris forme dans les derniers mois sur la rue de Marseille, a appris Métro.

La leader de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, Karine Boivin-Roy, a déposé cette pétition lundi matin, en séance du conseil municipal. Le document de 93 pages, dont Métro a obtenu copie plus tard en journée, comporte des centaines de signatures à la main de citoyens et de résidents.

Ceux-ci s’opposent au réaménagement de la rue de Marseille, qui a eu lieu cet automne. Ces travaux ont notamment entraîné la mise en place d’un lien cyclable est-ouest de près de trois kilomètres afin de connecter les trois quartiers de l’arrondissement.

Ce qui dérange surtout les signataires, c’est le retrait d’environ 250 places de stationnement sur cette rue, dans le cadre de son réaménagement.

«Tous les commerçants sont pénalisés par les changements effectués sur la rue Marseille. Les clients se plaignent, car ils ne peuvent se stationner près du commerce et la majorité des rues avoisinantes exigent une vignette de stationnement pour résidents», souligne la pétition. Les signataires du document, destiné au maire d’arrondissement Pierre Lessard-Blais, réclament donc le «démantèlement» de cette piste cyclable et le retour des places de stationnement retirées.

Les commerces écopent

La pétition affirme d’ailleurs que depuis ce réaménagement, qui a aussi entraîné la création d’un sens unique sur la rue, les commerces de chaque côté de cette rue ont vu leur achalandage diminuer.

«Les clients qui vont à la quincaillerie doivent marcher plusieurs rues avec leurs matériaux, gallons de peinture et autres pour retourner à leur voiture stationnée loin du commerce, car les places de stationnement ont été abolies», peut-on également lire.

«Les commerces ont déjà subi une énorme baisse d’achalandage à cause de la pandémie et maintenant, le manque de places de stationnement cause un autre préjudice très important, ce qui causera à court terme des fermetures de commerces.» -Extrait de la pétition

Le maire d’arrondissement défend son projet

Bombardé de questions de citoyens et de commerçants opposés à cette piste cyclable, Pierre Lessard-Blais a défendu ce nouvel aménagement lundi soir. Il a rappelé que celui-ci est dans les cartons de l’arrondissement depuis 2008. Les citoyens du secteur ont d’ailleurs pu se prononcer sur ce projet dans les dernières années, a-t-il rappelé.

«On n’en avait pas dans le quartier [d’axe cyclable est-ouest]. On en avait besoin pour stimuler l’utilisation du vélo et favoriser ce mode de transport de la façon la plus sécuritaire possible», a affirmé l’élu de Projet Montréal, qui a aussi mentionné l’enjeu de la lutte contre les changements climatiques pour justifier ce réaménagement.

Quant aux impacts économiques de cette nouvelle piste cyclable sur les commerçants, le maire d’arrondissement estime que ceux-ci seront positifs. Il a notamment souligné que deux projets résidentiels sont en construction «à moins de deux coins de rue» de la section commerciale de la rue de Marseille.

«Ce sont 150 ménages qui vont être appelés à aller sur de Marseille parce que ça va être une rue plus belle, plus agréable et plus sécuritaire», a fait valoir M. Lessard-Blais.

«Je crois qu’il y a énormément de potentiel commercial sur la rue de Marseille», a renchéri l’élu. Il estime que le réaménagement de cette rue, qui comprend des efforts de verdissement, contribuera à rendre celle-ci plus attrayante pour les clients. «Mais on est conscients que ça soulève des enjeux de stationnement», a-t-il toutefois convenu ensuite.