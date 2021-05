Le PoutineFest d’Anjou se tiendra derrière le volant

Le grand PoutineFest débarque pour la deuxième fois aux Galeries d’Anjou, près de l’ancien Sears, sous forme de service au volant, indique l’organisateur dans un communiqué.

Plus d’une vingtaine de poutines, six camions de cuisine de rue, de l’animation à la Poutine FM et des prestations d’amuseurs publics ont été prévus pour cet événement qui s’étendra sur deux fins de semaines, soit du 6 au 9 mai et du 13 au 16 mai.

Les camions de cuisine de rue offriront une vingtaine de combinaisons différentes de frites, sauce et fromage «squick-squick», en version végane ou avec côtes levées, porc effiloché, bacon, saucisse et poulet général tao. Pour dessert, la Cabane à chichi offrira ses fameux churros.

Le concept proposé cette année, précise le communiqué, permet de respecter les mesures sanitaires, en plus d’animer les visiteurs du début à la fin du parcours. Les clients ne pourront pas quitter leur voiture. Ce sont les employés du PoutineFest qui iront récupérer leur commande aux différents camions et la remettront à leur fenêtre. Les organisateurs indiquent que tous les employés porteront le masque. Le menu sera disponible sur la page Facebook de l’événement. Aucune toilette ne sera à la disposition des clients et il sera interdit de se stationner sur place pour manger.