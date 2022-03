Déneigement: l’opposition souhaite que la priorisation des rues soit revue

Les conseillers de ville Alba Zúñiga Ramos et Julien Hénault-Ratelle souhaitent améliorer le déneigement dans MHM.

Enjeu récurrent chaque année à Montréal, la question du déneigement s’invite dans la joute politique de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, l’opposition demandant entre autres que la carte de priorisation des rues de l’arrondissement soit revue par la Ville de Montréal.

Cette demande, et ainsi que plusieurs autres concernant le déneigement, seront déposées sous la forme d’une motion à la réunion du conseil d’arrondissement de ce soir par les conseillers de ville Julien Hénault-Ratelle et Alba Zúñiga Ramos.

Les deux élus d’Ensemble Montréal disent que cette motion est motivée par plusieurs enjeux soulevés par des citoyens, que ce soit sur Info-Neige, les affichettes interdisant le stationnement lors des opérations de chargement ou encore les délais de chargement dans MHM.

Pour éclairer les citoyens sur ces questions, les conseillers souhaitent qu’une séance d’information soit organisée par la direction des travaux publics de MHM dans les 30 jours suivant le dépôt de la motion.

Les conseillers souhaitent également qu’un bilan soit fait sur les opérations de déneigement pour l’hiver 2021-2022.

En plus d’un bilan, ils demandent qu’une étude approfondie soit effectuée dans les prochains mois, permettant de connaître l’état des lieux, d’identifier les enjeux persistants et de proposer des pistes de solutions.

Des responsabilités partagées

C’est la ville-centre qui détermine la date du déclenchement d’un chargement de neige et la carte de priorisation des rues.

Les élus d’Ensemble Montréal considèrent qu’il y a des lacunes dans cette priorisation. Ils donnent l’exemple des cinq rues qui traversent le chemin de fer dans Tétreaultville.

Les rues de Montréal sont classées en trois niveaux de priorités, allant du numéro 1 pour les plus prioritaires au numéro 3 pour les moins prioritaires. Selon le conseiller de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle, aucune des cinq rues traversant le chemin de fer n’est de priorité numéro 1 et seulement deux d’entre elles seraient de priorité numéro 2.

Ce sont des chemins qui sont utilisés par des véhicules d’urgence et qui sont très achalandés. Julien Hénault-Ratelle, conseiller de Tétreaultville

«Quand on a constaté ça, c’est l’une des demandes qu’on a faite à l’arrondissement, de revoir la priorisation des rues pour l’ensemble des secteurs et on souhaite être partie prenante pour donner notre point de vue», ajoute l’élu.

Un hiver plus vivable

Les deux conseillers de ville veulent également rendre l’hiver «plus vivable» pour les personnes vulnérables.

Dans mon secteur, il y a un grand pourcentage de personnes âgées et à mobilité réduite. L’idée, c’est de leur permettre de se sentir en sécurité quand ils circulent. Alba Zúñiga Ramos, conseillère de Louis-Riel

L’amélioration du déneigement permettrait également de briser l’isolement de ces personnes, soutient l’élue, et d’éviter que certaines d’entre elles annulent ou reportent des rendez-vous médicaux parce qu’elles ne sont pas capables de marcher sur les trottoirs.

L’arrondissement de MHM n’avait pas répondu aux questions de Métro au moment de la publication de cet article.