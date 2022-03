L’opposition demande qu’un Conseil jeunesse soit créé dans MHM

L’opposition dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve souhaite qu’un Conseil jeunesse soit créé dans l’arrondissement. Les conseillers de ville Julien Hénault-Ratelle et Alba Zúñiga Ramos vont déposer une motion dans ce sens à l’assemblée du 7 mars.

Les deux élus d’Ensemble Montréal racontent en avoir eu l’idée lors de la dernière campagne électorale.

«Cette idée est née d’un besoin qu’on a constaté pendant la campagne, quand on faisait le porte-à-porte et qu’on rencontrait les jeunes. Il y avait une espèce d’apathie envers la politique municipale et la politique tout court», explique Alba Zúñiga Ramos, conseillère du district de Louis-Riel.

L’élue ajoute que les jeunes lui disaient ne pas comprendre la différence entre un conseil d’arrondissement et un conseil de ville, un problème qui ne concerne pas qu’eux, précise-t-elle.

Alba Zúñiga Ramos note également le faible taux de participation des jeunes aux élections municipales, ces derniers se demandant ce que leur vote va changer concrètement.

Les deux élus souhaitent donc entendre la voix des jeunes sur des enjeux importants de l’arrondissement comme le REM de l’Est, le logement et la sécurité publique. Autrement dit, qu’ils puissent participer «à la manière qu’on façonne notre ville et l’arrondissement», précise Alba Zúñiga Ramos.

«On veut s’assurer que les jeunes se sentent écoutés; qu’ils se sentent interpellés comme des citoyens à part entière dans la communauté», renchérit Julien Hénault-Ratelle, conseiller du district de Louis-Riel.

Alba Zúñiga Ramos souligne également l’isolement, voire la détresse que les jeunes ont vécue pendant la pandémie. La création d’un Conseil jeunesse pourrait contribuer à renouer les liens sociaux brisés au cours de cette période difficile.

Montréal compte actuellement huit Conseils jeunesse d’arrondissement:

Ahuntsic-Cartierville, créé en 2017.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, créé en 2017.

Lachine, créé en 2019.

LaSalle, créé en 2019.

Montréal-Nord, créé en 2018.

Pierrefonds-Roxboro, créé en 2018.

Le Sud-Ouest, créé en 2018.

Verdun, créé en 2015.

Un vent de changement

Julien Hénault-Ratelle fait remarquer que le président actuel du Conseil jeunesse de Montréal, Pentcho Tchomakov, habite dans MHM.

«On voit déjà une participation de la part des jeunes de MHM au conseil de la ville-centre. On voit qu’il y a une volonté d’implication», constate-t-il.

Alba Zúñiga Ramos dit avoir senti une soif chez les jeunes rencontrés lors des élections pour apprendre le fonctionnement de la machine municipale. «C’est important de prendre la balle au bon.»

Julien Hénault-Ratelle parle même de «momentum» et «de vent de changement» dans la politique municipale avec le nombre de jeunes, dont plusieurs femmes, qui ont été élues cet automne à Montréal et ailleurs au Québec.

Conseil jeunesse de Montréal-Nord

Selon les informations disponibles sur la page du Conseil jeunesse de Montréal-Nord (CjMN), sa mission est de conseiller les personnes élues sur toutes les questions relatives à la jeunesse et s’assurer de la prise en compte des préoccupations des jeunes dans la prise de décision.

Le CjMN peut :

consulter sur les questions relatives aux préoccupations des jeunes;

émettre des avis, des recommandations, produire des études, des recherches, de sa propre initiative ou à la demande des personnes élues;

organiser des événements, colloques, formations, etc.;

et agir comme interlocuteur de l’arrondissement auprès des jeunes d’ailleurs, comme le Conseil jeunesse de Montréal (CJM) et le Forum jeunesse de l’Île de Montréal (FJÎM).