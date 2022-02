5 M$ pour prévenir la violence chez les jeunes

Montréal a dévoilé jeudi les détails concernant la répartition des cinq millions de dollars prévus dans le budget de son Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) afin de prévenir la violence chez les jeunes et de s’assurer d’offrir des milieux de vie sécuritaires.

Plus de 92% de ce montant sera réservé à des actions locales et régionales orchestrées par des organismes communautaires, en collaboration avec les divers arrondissements de la métropole.

Dans un premier temps, 2 855 000 $ seront investis dans le Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes, dont l’objectif est de «soutenir la réalisation d’initiatives communautaires complémentaires aux actions menées par la Ville». À ce jour, le programme se déploie dans 11 arrondissements. Il est aussi soutenu à hauteur de 500 000 $ par le ministère de la Sécurité publique. Ainsi, les arrondissements du nord-est dont le budget avait été bonifié au printemps 2021 conserveront leur bonification. De plus, tous les autres arrondissements qui sont admissibles verront leurs moyens être augmentés.

Dans un second temps, 1 540 000 $ permettront de soutenir l’Action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine. Ce programme est aussi connu sous le nom de Tandem. L’argent investi servira à assurer «une réponse de proximité aux besoins des citoyennes et citoyens», selon ce qu’affirme la Ville dans un communiqué. Le montant sera réparti entre les 19 arrondissements de Montréal, qui bénéficieront chacun d’une «hausse significative de leur budget dédié aux initiatives locales».

Selon la Ville, ces sommes permettront aux organismes communautaires de poursuivre leur travail «essentiel» afin de mettre sur pied des projets qui influenceront de manière positive le parcours de vie de plusieurs jeunes, de créer des liens et de briser l’isolement social.

La bonification du budget du Service de la diversité et de l’inclusion sociale aura aussi un impact auprès de la phase pilote de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale, qui se voit être prolongée. Rappelons que son mandat est d’intervenir rapidement pour désamorcer des situations potentiellement conflictuelles.

Par ailleurs, le SDIS prendra aussi de l’expansion. Deux nouveaux employés seront prochainement embauchés et affectés aux dossiers de la sécurité urbaine et de la prévention de la violence.

La sécurité des Montréalaises et des Montréalais est notre grande priorité et la prévention est au cœur de notre stratégie d’intervention. Aucun effort ne doit être ménagé pour lutter contre la violence et assurer la sécurité dans nos quartiers pour nos jeunes et pour nos familles. Cette augmentation significative du budget en prévention de la violence et en sécurité urbaine donnera les moyens aux organismes communautaires de faire leur travail dans de meilleures conditions. Nous savons qu’il n’existe pas de solution unique pour mettre fin à la violence, mais ce que nous pouvons faire, c’est travailler ensemble et unir nos forces. Les arrondissements et les organismes jouent un rôle de premier plan et nous serons toujours là pour les soutenir.

Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal