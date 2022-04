Le MTQ a des méthodes «archaïques», soutient le maire de MHM

«On y travaille», déclare le maire de MHM, Pierre Lessard-Blais, en réaction à la demande des organismes qui souhaitent rencontrer les élus de l’arrondissement pour parler des enjeux de mobilité dans Mercier-Est, exacerbés par les travaux actuels du ministère des Transports du Québec (MTQ) au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

«Moi, je n’ai pas besoin qu’on boucle une rencontre dans deux semaines pour travailler sur un dossier; on le fait déjà», ajoute le maire, précisant que sa porte est toujours ouverte et que les organismes ont son numéro de téléphone.

Pierre Lessard-Blais donne l’exemple de Chez Simon Cantine Urbaine, dont le projet de terrasse pour l’été était menacé par les interdictions de stationnement sur la rue Hochelaga imposées par MTQ pendant les heures de pointe. Un permis pour cette terrasse a été remis au restaurateur grâce à l’intervention de l’arrondissement, soutient-il.

«Il faut garder en tête que le dossier a été très mal travaillé en amont par le ministère des Transports du Québec», déplore Pierre Lessard-Blais.

Lui-même a été informé à la dernière minute par le MTQ à propos des interdictions de stationnement et de la mise en sens unique de la rue Honoré-Beaugrand, relate-t-il.

Pierre Lessard-Blais rappelle que le MTQ peut «bypasser» les pouvoirs de l’arrondissement, mais qu’au moins, son administration a été entendue sur la nécessité de pérenniser le feu de circulation à l’intersection de la rue Honoré-Beaugrand et de l’avenue Souligny.

La décision finale n’a pas encore été prise à ce sujet, mais tout le monde travaille dans ce sens, selon le maire.

«J’apprécie la collaboration du MTQ sur cet élément, mais, disons-le, en général, le manque de planification sur l’impact dans le quartier est assez flagrant et fait mal aux gens du secteur», réitère-t-il.

Puisque les impacts des décisions du MTQ «sont là pour rester», Pierre Lessard-Blais affirme que l’arrondissement travaille «ardemment à les réduire, à la hauteur de [ses] moyens et en tenant compte du fait qu’[il] n’a pas du tout été informé en amont».

Le maire de MHM ne souhaite pas que le sens unique soit maintenu sur la rue Honoré-Beaugrand, mais les intentions du MTQ restent à être clarifiées à ce sujet.

Pour ce qui est des interdictions de stationnement aux heures de pointe sur Hochelaga, Pierre Lessard-Blais craint que ce soit ainsi pour toute la durée des travaux au pont-tunnel et voit difficilement ce que peut faire l’arrondissement pour atténuer les inconvénients à ce sujet.

On voit là une manière de travailler qui est un petit peu archaïque. On doit prendre en compte les intérêts de la population quand on fait passer une artère autoroutière à travers un quartier et, malheureusement, si l’arrondissement avait été mis dans le coup quelques semaines en amont, on aurait pu faire ces analyses conjointement.

Pierre Lessard-Blais, maire de MHM