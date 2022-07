Mercier dans les yeux des gens qui y habitent

Métro est allé à la rencontre des résidents et des résidentes de Mercier afin de savoir ce qu’ils pensent de leur quartier.

Sylvie

«J’habite Mercier depuis 24 ou 25 ans, toujours au même endroit. J’aime ça parce que c’est un vieux quartier, il y a des arbres, il y a des commodités. Ici, il y a le parc Bellerive, on n’est pas loin du parc Maisonneuve. On n’est pas loin de toutes les autoroutes, si l’on veut sortir de la ville. On est à côté du métro. Il manquerait peut-être juste une petite rue avec de petits cafés et de petits trucs. Sinon, c’est très agréable de vivre ici.»

Claire-Ina

«Ça fait un mois et demi que j’habite ici. C’est tout récent. La raison pour laquelle j’aime Mercier, c’est que c’est très familial, c’est très tranquille et c’est proche de tout.»

Marie-Ève, propriétaire de Chopine pâtisserie

«J’ai installé mon commerce en septembre 2021. Je l’ai établi dans Tétreaultville parce que l’offre était plutôt mince en termes de desserts. Donc, c’était une bonne idée de s’implanter ici. J’aime le monde ici. J’aime beaucoup la mixité sociale et culturelle. C’est comme un petit village.»

Nathalie, gérante du Bar Des Ormeaux

«Ça fait 15 ans que je travaille pour le Bar Des Ormeaux. J’étais coordonnatrice de cliniques médicales dentaires. J’ai arrêté mon travail pour les gens que je vois tous les jours. Ç’a changé ma vie. J’ai vraiment l’impression d’apporter quelque chose, parce qu’eux m’apportent beaucoup. C’est un très beau quartier, les gens sont extraordinaires. On a une belle communauté. Il y a beaucoup d’entraide. C’est vraiment comme une famille. C’est très convivial. Les gens sont vraiment gentils dans le quartier. Je me sens très privilégiée d’être ici.»

Marc

«Le quartier est extraordinaire, la place Bellerive, tout est à proximité. Les gens sont beaux ici. À la différence de bien des endroits, ici, c’est une famille. Tout le monde se connaît. C’est agréable.»

Marjorie

«Ça fait deux ans que j’habite ici. J’ai eu un coup de cœur pour l’appartement que j’ai trouvé et le coin aussi. On est à côté de l’eau, on a un superbe parc et il y a beaucoup de commodités.»

Sara

«Je travaille dans un centre de santé à côté. Je viens d’être mutée ici, il y a deux semaines. Je connais déjà le parc ici, ça me plaît beaucoup. Surtout le fleuve et la vue et tout. C’est tranquille. Toujours à midi, je prends ma pause ici.»

Jessica

«Ça fait 11 ans que j’habite ici. C’est le quartier le plus calme de Montréal, selon moi. J’apprécie les parcs, pour les enfants aussi. On est proche de tout, l’épicerie, le Jean Coutu, tout le kit.»

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.