Consultation pour l’aménagement d’une portion du parc Pierre-Bédard

Le 14 juillet, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve fera une consultation pour le projet d’aménagement de la portion nord du parc Pierre-Bédard, situé à deux pas de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans le district de Louis-Riel.

MHM souhaite transformer cette portion en parc résilient, un aménagement qui touchera également les rues à proximité.

«Le parc demeurera un espace vert et un lieu de loisirs, mais aura aussi, lors de pluies intenses, une fonction de rétention et de drainage des eaux de surface», peut-on lire sur le site Web de la Ville de Montréal.

L’objectif est donc de limiter au minimum les risques d’inondation dans le secteur lors de pluies intenses en dirigeant les eaux de surface des rues à proximité vers des infrastructures vertes (noues).

Les rues présentement à l’étude sont Pierre-Bédard, entre Bossuet et Lacordaire; les rues Bossuet et De Cadillac, entre Rosemont et Pierre-Bédard; ainsi que la rue Louis-Veuillot.

Carte illustrant le secteur du parc Pierre-Bédard concerné par l’aménagement. Photo: Gracieuseté, Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Une activité d’information a déjà eu lieu le 9 juin, mais une activité de consultation est prévue au parc le 14 juillet, de 14h à 20h, ce qui permettra à la population de donner des idées pour l’aménagement de cette portion du parc.

Au programme:

Activités d’information, de collaboration et de participation avec L’Atelier Urbain et échanges avec des responsables du projet;

Marches exploratoires animées par L’Atelier Urbain;

Conférences sur la biodiversité de Jean-Jacques Lincourt à 16h, 17h et 19h;

Collations, rafraîchissements et activités pour les enfants.

En cas de pluie, l’activité aura lieu dans le chalet du parc, au Pavillon des archers (5515, rue Lacordaire).

Un document répondant à plusieurs questions concernant ce projet d’aménagement est disponible ici : https://bit.ly/3nMFcNQ.

Un atelier de validation est aussi prévu en septembre. La réalisation des travaux ne commencera pas avant 2024.