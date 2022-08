3,3 M$ pour la réfection du parc Louis-Riel

Lors de la dernière assemblée du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, un contrat de plus de 3,3 M$ a été annoncé pour la réfection du parc Louis-Riel.

Les travaux seront effectués par l’entreprise LesExcavations Super entre le mois de septembre 2022 et le printemps 2023, une pause hivernale étant prévue.

«C’est un parc qui est extrêmement apprécié par les citoyens de Louis-Riel, très utilisé par les étudiants de l’école Louis-Riel et aussi les différentes ligues sportives, dont le club de soccer MHM», a déclaré le maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, lors du conseil d’arrondissement du 15 août.

La dépense est assumée à 31,13% par la Ville-centre et à 68,87% par l’Arrondissement.

«Les citoyens attendaient [ces travaux] avec impatience», a ajouté la conseillère du district de Louis-Riel, Alba Zúñiga Ramos.

J’ai hâte de pouvoir me promener et de voir, une fois les travaux terminés, les changements pour la qualité de vie des citoyens qui utilisent ce parc. Alba Zúñiga Ramos, conseillère de Louis-Riel

Les travaux de réfection prévoient les éléments suivants:

réaménagement des sentiers asphaltés;

réfection des équipements d’éclairage incluant les conduits souterrains;

remplacement de la clôture à mailles de chaîne au pourtour des terrains de soccer naturels;

remplacement de la clôture de protection abîmée du terrain de soccer synthétique par un filet de protection adapté;

ajout d’un filet de protection sur le petit terrain de balle du côté du champ droit;

remplacement des buvettes contaminées au plomb par des buvettes à remplissage de bouteilles;

ajout de mobilier urbain.

Selon les informations disponibles sur le site de la Ville de Montréal, le parc Louis-Riel a été aménagé au début des années 1970 sur le terrain d’une ancienne pépinière municipale.

La réfection des lampadaires et des conduits souterrains permettra une utilisation optimale des terrains sportifs et de l’aire de jeu pour enfants, promet l’Arrondissement, puisque des problèmes d’alimentation électriques fréquents en restreignent actuellement l’utilisation.

On indique également que ces travaux contribueront à atteindre les objectifs du plan stratégique Montréal 2030 et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.