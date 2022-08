Une proposition pour connecter l’est avec le cœur de la métropole

Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus et Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville ont convié les médias à la Maison du développement durable pour faire part de cette proposition.

Deux membres du comité d’experts qui avaient été mandatés pour assurer l’intégration urbaine du REM de l’Est font une nouvelle proposition. Cette dernière présente cinq nouveaux points de correspondance avec le réseau actuel, dont une connexion directe avec la Gare Centrale.

Cette nouvelle proposition offrirait également une connexion avec la station Sherbrooke de la ligne orange, celles de Saint-Laurent et d’Assomption sur la ligne verte et enfin, une connexion avec une station du prolongement de la ligne bleue.

À la suite du retrait de la CDPQ Infra, ce sont l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le ministère des Transports (MTQ), la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) qui sont désormais responsables de développer un projet de transport pour l’Est de Montréal.

Le mandat donné par Québec exclut cepedant un lien avec le centre-ville, ce qui nuit à l’efficacité et à l’adhésion au transport collectif, selon le président et chef de la direction de la Société de développement Angus, Christian Yaccarini, et le directeur général de Vivre en Ville, Christian Savard.

«Le projet actuel demande plusieurs transferts; avec notre proposition, on fait en sorte qu’un seul transfert est nécessaire», indique Christian Savard.

Image: Gracieuseté, Vivre en ville

Une branche commune

À l’instar du REM de l’Est de la CDPQ Infra, le projet des deux hommes propose une branche commune connectant le réseau allant à Pointe-aux-Trembles et celui allant à Montréal-Nord. Cette connexion se ferait en revanche à la hauteur de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Si la branche entre l’hôpital et le centre-ville et celle allant vers Montréal-Nord sont en souterrain, celle allant vers l’est ne le serait pas. D’autres options qu’une infrastructure aérienne sont cependant considérées, dont pour le secteur Mercier-Est, sur la friche ferroviaire Souligny-Dubuisson.

«Il y a des solutions autres que le viaduc, comme un talus, une tranchée ouverte ou une tranchée couverte», explique Christian Savard.

Interrogé sur le coût d’un tel projet, Christian Savard rétorque qu’il est tôt pour le dire, mais qu’il n’est pas exclu qu’il soit plus élevé.

«Est-ce que ça va coûter plus que 10 G$? Fort probablement. Mais si ça coûte cher, c’est parce qu’on n’a rien fait pendant des décennies», soutient-il.

À cette question, Christian Yaccarini fait remarquer qu’il y a aussi un coût à prolonger la REM en dehors de l’île, une avenue actuellement étudiée par l’ARTM et ses partenaires.