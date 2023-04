MHM: À quand la création d’un conseil jeunesse ?

Alors que neuf jeunes léornardois siègent désormais depuis la mi-février au sein du tout nouveau Conseil jeunesse de Saint-Léonard, une question se pose du côté de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM): que se passe-t-il avec la mise en place d’un conseil jeunesse dans l’arrondissement?

«Cela fait un an, et il n’y a toujours pas de conseil jeunesse dans l’arrondissement parce que l’Aministration ne s’est pas engagée à le financer, déplore la conseillère de l’opposition du district Louis-Riel, Alba Zúñiga Ramos. C’est un manque de volonté politique, et je suis inquiète que ce projet ne puisse pas se concrétiser», ajoute-t-elle.

Il y a un peu plus d’un an, une motion pour la création d’un conseil jeunesse dans MHM avait en effet été déposée par les élus de l’opposition d’Ensemble Montréal au conseil d’arrondissement du lundi 4 avril 2022. La motion avait été adoptée à l’unanimité par les membres du conseil, après avoir été amendée par l’Administration.

Elle prévoyait bel et bien la mise en place d’un conseil jeunesse, mais ce, uniquement sous réserve d’un financement externe au budget de l’arrondissement.

Des enjeux budgétaires selon le maire d’arrondissement

Contacté par Métro, le maire de l’arrondissement Pierre Lessard-Blais se dit toujours favorable à l’instauration d’un conseil jeunesse dans l’arrondissement.

Il est certain que nous voulons impliquer la jeunesse le plus possible dans nos prises de décisions politiques. Cela dit, nous faisons face à des enjeux budgétaires. Mettre en place un conseil jeunesse requiert des sources de subventions externes que nous n’avons malheureusement pas réussi à avoir. Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Pour faire vivre un conseil jeunesse, un arrondissement doit pouvoir employer des personnes aux ressources humaines et avoir un budget alloué à la réalisation des initiatives proposées par le conseil.

À titre d’exemple, l’Arrondissement de Saint-Léonard avait déposé en février 2022 une demande de subvention de 50 000$ répartie sur trois ans dans le cadre d’un appel à projets du Secrétariat de la jeunesse du gouvernement du Québec. Une demande qui abouti positivement.

Impliquer davantage les jeunes

Pour Mme Zúñiga Ramos, les montants à investir pour la création d’un conseil jeunesse ne sont pas si importants. «C’est malheureux que pour une question d’argent, les jeunes ne puissent pas s’investir dans l’arrondissement».

Selon les informations disponibles sur la page du Conseil jeunesse de Saint-Léonard, un conseil jeunesse est un organisme non partisan rattaché à l’arrondissement, mené par des jeunes. Souvent âgés de 15 à 25 ans, ces derniers ont pour mission de soumettre aux élus, et aux services administratifs de l’arrondissement, des recommandations sur les besoins des jeunes, en lien avec la mission municipale.

Bientôt diplômée du Collège André-Grasset, Catherine Hu est présidente du Conseil jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville à seulement 19 ans. Elle s’est impliquée par curiosité en 2021, et prend aujourd’hui son rôle de présidente à cœur.

«Ce conseil permet de montrer que les jeunes ont la capacité de changer les choses au niveau municipal», dit-elle.

«Beaucoup de ressources pour peu de jeunes touchés»

De son côté, Véronique Lalonde, directrice générale du Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal (PITREM), pense qu’il serait plus que souhaitable de mettre en place un conseil jeunesse dans l’arrondissement de MHM. À travers l’organisation de plusieurs concertations dans le cadre du service Carrefour jeunesse-emploi Mercier du PITREM, elle constate que les jeunes du secteur Mercier âgés de 16 à 35 ans ont l’envie de se rassembler et de discuter de pleins de sujets différents.

Nous nous sommes rendu compte que le développement de la citoyenneté chez les jeunes est une compétence qui est transférable dans le monde de l’emploi. On a besoin de mieux les connaître pour mieux les accompagner. Avoir un outil comme le conseil jeunesse serait merveilleux, car il nous permettrait de mieux les desservir sur le long terme. Véronique Lalonde, directrice générale du Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal (PITREM)

Le maire de l’arrondissement de MHM rappelle quant à lui qu’une stratégie jeunesse est déjà adoptée par l’Administration au sein de différentes consultations, afin d’intégrer les jeunes dans la politique municipale. «Le conseil jeunesse est un outil qui consomme beaucoup de ressources, pour peu de jeunes touchés, explique-t-il. En consultant les jeunes sur des projets spécifiques, plus de jeunes peuvent nous donner leur avis».

Concernant Mme Zúñiga Ramos, elle admet que le conseil jeunesse n’est pas l’unique solution permettant d’impliquer les jeunes en politique, mais souligne que celui-ci permettrait la création d’une dépendance entre élus et jeunesse sur le traitement de certains enjeux politiques locaux.

Pour rappel, Montréal compte actuellement dix Conseils jeunesse d’arrondissement: Saint-Léonard, créé en 2023.

Riviere-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, créé en 2023.

Lachine, créé en 2019.

LaSalle, créé en 2019.

Le Sud-Ouest, créé en 2018.

Montréal-Nord, créé en 2018.

Pierrefonds-Roxboro, créé en 2018.

Ahuntsic-Cartierville, créé en 2017.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, créé en 2017.

Verdun, créé en 2015.