Un conseil formé de jeunes du quartier devrait enfin voir le jour à Saint-Léonard

Alors que la formation d’un Conseil jeunesse était dans les cordes depuis déjà plusieurs années à Saint-Léonard, le projet semble bel et bien enclenché et devrait voir le jour prochainement. L’arrondissement a déposé en février une demande de subvention afin d’appuyer la formation de l’entité, qui se veut un comité d’échanges et de participation citoyenne pour les Léonardois de 12 à 25 ans.

La subvention demandée avoisine les 50 000$ et serait répartie sur trois ans. Elle s’inscrit dans le cadre de l’appel de projets «Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal» du Secrétariat de la jeunesse du gouvernement du Québec.

L’enveloppe permettrait entre autres l’embauche de ressources humaines venant appuyer le projet et la réalisation des initiatives qui seraient proposées par le conseil.

Pour la conseillère d’arrondissement Arij El-Korbi, cette motion constitue un «premier pas important» vers l’aboutissement du projet.

«C’est une initiative que je porte et qui me tient à cœur. Je pense qu’il est important qu’elle soit réalisée le plus prochainement possible, et c’est pourquoi nous sommes déjà en train de planifier les prochaines étapes afin de déterminer comment ce conseil sera administré.»

Arij El-Korbi est la conseillère d’arrondissement du district de Saint-Léonard-Est depuis novembre 2021. (Crédit Photo: David Flotat, Métro Média)

Un conseil par et pour les jeunes

L’élue léonardoise indique que le Conseil jeunesse sera formé par et pour les jeunes, et qu’il permettra d’être plus à l’écoute de leurs besoins.

«Ça va créer un lien direct entre les élus municipaux et les jeunes du quartier. On va pouvoir également réaliser tout un ensemble de projets qui, on l’espère, répondront au maximum à leurs besoins.»

Pour Beverley Jacques, directeur de l’organisme DOD Basketball, la formation de ce conseil est une excellente nouvelle, bien qu’elle arrive sur le tard à Saint-Léonard.

«Ça fait longtemps qu’on attend cela. C’est une bonne chose, les jeunes ont besoin d’être écoutés et surtout, d’être respectés. Ils doivent être pris en compte dans les décisions que prend l’arrondissement.»

Les jeunes doivent davantage être reconnus comme ayant une contribution à apporter à la communauté et en tant que partie prenante du progrès. Extrait du sommaire décisionnel du conseil d’arrondissement de février 2022.

Mieux cerner les besoins des jeunes

Selon l’arrondissement, ce conseil constituera un comité non partisan de réflexion, d’échanges et de participation citoyenne pour les moins de 12 à 25 ans, de plus en plus présents dans le secteur.

Il viendra ainsi combler le manque d’instance officielle les représentant, et permettra d’encourager leur participation citoyenne dans l’administration municipale.

Pour Abdennour Douraid, 18 ans, cette décision est également un grand pas en avant pour la mise en place de liens intergénérationnels à Saint-Léonard.

«C’est un bond en avant et je me réjouis que les jeunes soient de plus en plus considérés à Saint-Léonard. Ça va permettre de réaliser de nombreux projets, et directement lier les jeunes aux élus.»

Abdennour Douraid, 18 ans, a été nommé au Conseil Jeunesse de Montréal pour un mandat de trois ans. Avec ses collègues, il devra conseiller les élus de la ville sur toutes les questions qui touchent les jeunes âgés de 12 à 30 ans. (Crédit Photo: David Flotat, Métro Média)

Pour M. Douraid, membre du conseil jeunesse fédéral de Saint-Léonard–Saint-Michel, il faudra cependant veiller à unifier les efforts des jeunes impliqués dans ces deux regroupements.

«Il faut faire attention à ce qu’une pluralité de conseils jeunesse ne vienne pas nuire aux efforts des jeunes qui s’y impliquent. Mais ça reste une très bonne chose qu’ils puissent faire entendre leur voix au niveau municipal.»

L’arrondissement de Saint-Léonard constitue l’un des secteurs de Montréal comptant le plus de jeunes et d’aînés sur son territoire, avec un taux de personnes de moins de 25 ans avoisinant les 30 %. Les résidents ayant plus de 65 ans représentant quant à eux près de 20% de la population.