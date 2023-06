Avenue Valois: bientôt à double sens, au grand dam des citoyens

Dès le 19 juin, le tronçon de l’avenue Valois entre les rues Sainte-Catherine et Ontario deviendra à double sens plutôt qu’à sens unique, changement de circulation qui soulève des points d’interrogation et des doutes de la part de la population locale. Ce changement de circulation coïncide avec le début de la piétonnisation de la rue Ontario, alors que la superficie de la place Simon-Valois augmentera pour absorber l’intersection des rues Valois et Ontario.

«Personnellement, je trouve que ça fonctionnait bien. Je ne vois pas l’utilité de cette décision puisqu’il y a déjà des rues qui vont dans l’autre sens, affirme Frédéric, lui-même résidant sur l’avenue Valois et directement affecté par ce changement dans la circulation. En plus, avec les mesures d’atténuation du trafic, j’ai l’impression que ça va être serré, surtout qu’il y a déjà une piste cyclable qui passe ici, donc on risque d’être serrés sur la rue.»

Frédéric habite sur l’avenue Valois près de l’intersection avec la rue Ontario. Il doute de la nécessité de ce changement de circulation même s’il utilise Communauto pour se déplacer. Photo: David Beauchamp, Métro

Une rue serrée

Pour Kamilla et Camillo, qui ont habité dans Hochelaga-Maisonneuve près de la rue Valois entre 2018 et 2022, cette modification du sens du trafic est également difficile à concevoir en raison du peu d’espace qu’offre la rue Valois.

«Je n’aime pas beaucoup l’idée honnêtement, soutient Camillo. Je conduisais beaucoup dans le secteur avant de déménager, et je n’ai jamais eu l’impression qu’on avait besoin d’un double sens ici. Surtout, c’est vraiment étroit sur cette rue, donc je me demande comment ils vont faire pour que ça fonctionne.»

De son côté, Kamilla est mitigée. Elle considère qu’il y a des risques pour les piétons face aux voitures qui peuvent se diriger vers la rue Ontario, mais reconnaît également que les automobilistes doivent aussi se déplacer de manière sécuritaire.

«Ça va peut-être créer beaucoup de troubles pour les piétons en plus de créer des embouteillages. J’habite sur le Plateau maintenant, et lorsque l’avenue du Mont-Royal est devenue piétonne, on devait emprunter les ruelles avec nos voitures pour nous déplacer parce qu’il n’y avait pas de changement de sens pour la circulation, ce qui n’était pas mieux. Ça causait beaucoup de problèmes, donc peut-être que ce n’est pas une mauvaise idée au final.»

Ce point de vue est partagé par Andréanne qui admet que les voitures «doivent bien circuler quelque part» et que la piétonnisation de la rue Ontario entraînera un changement d’habitude pour les automobilistes du coin. Elle pense aussi que la rue Valois est serrée et qu’il est difficile d’imaginer un trafic automobile dans les deux sens.

«D’après ce que je peux voir rapidement, la rue Valois est assez étroite, donc ça va causer des problèmes de circulation. Il va falloir que ce soit fait intelligemment en prévoyant une vitesse maximale de 30 km/h pour éviter que les gens aillent trop vite lorsque la rue Ontario sera piétonne.»

Question de sécurité

Croisé au parc Saint-Aloysius, situé aux coins des rues Valois et Adam, Richard confie qu’il habite à Rosemont, mais qu’il travaille au CLSC Hochelaga-Maisonneuve. Il précise qu’il utilise principalement le vélo pour se déplacer et émet des doutes quant à l’utilité de ce changement de circulation dans la mesure où ce dernier augmentera le trafic automobile autour des parcs.

«Habituellement, on essaie de rendre les parcs plus sécuritaires en limitant la vitesse et le nombre de voitures sur les rues. Je vois mal comment ce changement va rendre le parc ici plus sécuritaire.»

Richard se déplace à vélo pour se rendre au travail lorsque la météo le permet. Il doute de l’efficacité de ce changement au plan sécuritaire aux abords des parcs. Photo: David Beauchamp, Métro

Pour certaines personnes publiant sur la page Facebook Hochelaga, MON Quartier, ce changement de sens de la circulation aura au contraire un impact positif sur la sécurité puisque les automobilistes auront moins de distance à parcourir lorsqu’ils se déplacent.

«J’ai grandi dans une ville où il y avait très peu de sens unique, devant une école dont les quatre rues l’entourant étaient à sens double. À priori si l’objectif est de faciliter l’accès à un commerce très fréquenté, l’effet net sera moins de distance parcourue par les automobilistes dans ces rues. Une auto qui fait moins de millage en est une qui a moins de chances de causer un accident», soutient Benoit Dufresne sur la page du groupe Facebook.

L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve précise aussi que la rue Bourbonnière accueillera une piste cyclable bidirectionnelle d’ici la fin de l’été 2023 afin d’offrir «un nouveau lien cyclable sécurisé dans l’axe nord-sud».