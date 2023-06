Écoparc de la Grande Prairie: sept projets pour améliorer la qualité de vie

À la suite de l’annonce de la création d’un nouveau Fonds d’initiatives locales (FIL) en février dernier, l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a retenu sept projets d’initiatives locales afin d’améliorer la qualité de vie dans l’Écoparc industriel de la Grande Prairie, situé dans le secteur Assomption Sud–Longue-Pointe.

À travers le FIL, l’Arrondissement souhaite mettre en branle, stimuler et soutenir la réalisation de projets à impact social, environnemental et économique, afin de développer et améliorer la qualité de vie des résidents des quartiers Guybourg et Haig-Beauclerk à Montréal. Ce fonds est assorti d’un financement de 500 000 $ sur trois ans, par la contribution de l’Arrondissement de MHM, de la Ville de Montréal, de la Société des alcools du Québec (SAQ), et de l’Administration portuaire de Montréal.

«Les défis sont grands pour les quartiers Guybourg et Haig-Beauclerk, affirme Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de MHM. En encourageant l’implication de la population et des acteurs des secteurs privé, public et institutionnel, on est sur la bonne voie pour créer un milieu de vie convivial pour les gens qui habitent et travaillent dans le secteur.»

Les initiatives retenues touchent à plusieurs pôles, comme ceux de la préservation de la biodiversité, de l’amélioration de l’offre de loisirs dans le secteur ou encore de l’urbanisation écologique. Par exemple, le projet d’implantation d’une station de réparation de vélos sur le terrain du poste de quartier 48 aura pour objectif de promouvoir le transport actif et de répondre aux besoins des utilisateurs du réseau cyclable.

En plus du financement du FIL, de l’accompagnement sera offert par PME MTL Centre-Est, une agence en développement économique. «Notre rôle est de faciliter l’harmonisation des actions des intervenants qui désirent agir ensemble et d’établir des liens de partenariat», précise Jean François Lalonde, directeur général de PME MTL Centre-Est.

Les sept initiatives locales ont été présentées le 15 juin aux résidents et aux travailleurs du secteur à L’Archipel des méduses dans le quartier Longue-Pointe.

Pour découvrir les projets, cliquez ici.