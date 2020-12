Christine Black se représentera comme mairesse de Montréal-Nord en 2021

La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, briguera un troisième mandat aux élections municipales de 2021.

Mme Black l’a confirmé lors d’une entrevue avec Métro cet après-midi.

La mairesse exprime qu’elle souhaite poursuivre le travail effectué depuis son arrivée dans l’arrondissement.

«On voit les changements et on voit que les fonds arrivent tranquillement. Il faut continuer ce travail-là pour continuer la transformation de notre quartier. À certains moments, on n’a pas droit au même traitement que les autres arrondissements. On veut s’assurer que Montréal-Nord ait sa juste part et pour moi, c’est très important. Je veux continuer de représenter les citoyens et porter leur voix à toutes les instances où je peux le faire.»

Mme Black estime encore avoir «la motivation et l’énergie» pour occuper ce poste, «même si on a passé à travers une année très difficile».

Originaire de Saint-Rémi, sur le rive-sud de Montréal, elle vit à Montréal-Nord depuis 2002. «J’ai vraiment adopté ce quartier avec toute sa diversité et ses personnes qui font en sorte qu’on est une communauté tellement tissée serrée», exprime-t-elle.

Christine Black avait été élue pour la première fois lors d’une élection partielle en 2016 après la démission de l’ancien maire Gilles Deguire. Elle avait été réélue lors des élections municipales de 2017. Elle avait remporté ces deux élections avec plus de 60% des voix.

Avant d’être à la tête de Montréal-Nord, elle était impliquée dans son milieu communautaire depuis 2006 à titre directrice du Centre des jeunes l’Escale.

Elle possède entre autres une maîtrise en administration publique à l’École Nationale d’Administration publique et un baccalauréat en sciences à l’Université de Montréal.