Avancées de trottoir: un chantier sur la rue de Charleroi

Les travaux des nouvelles avancées de trottoir et passages surélevés pour piétons sont commencés dans Montréal-Nord.

La compagnie Construction Larotek a démarré le chantier aux intersections de la rue de Charleroi et des avenues Balzac et Éthier, de même que vis-à-vis le 11410 avenue Pelletier et sur l’avenue Balzac. Le coût des travaux est estimé à près de 875 000$, selon des documents administratifs.

«Les travaux relèvent de l’Arrondissement et sont réalisés durant la période où les écoles sont fermées, de façon à diminuer les impacts sur les résidents», indique par courriel l’Arrondissement de Montréal-Nord.

La durée des travaux est d’environ une à deux semaines, selon l’Arrondissement. Ils s’ajoutent à d’autres travaux d’avancées de trottoirs et à l’installation de plus de 70 dos d’âne dans l’arrondissement.