L’insertion socioprofessionnelle des personnes immigrantes dans Montréal-Nord

Plusieurs personnalités connues étaient présentes lors du 5 à 7 organisé par le CJE Bourassa-Sauvé, dont Christine Black, Rony Sanon et Madwa-Nika Cadet.

L’insertion adéquate des jeunes adultes issus de l’immigration est un problème auquel fait face Montréal-Nord. Composant une part importante de la population de l’arrondissement, ces derniers ne se reconnaîtraient souvent pas dans le quartier et y subiraient régulièrement de la discrimination.

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Bourassa-Sauvé était l’hôte, le 19 octobre, d’une journée de concertation où les résultats d’une recherche sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes personnes immigrantes de 18 à 25 ans étaient discutés en vue de trouver des moyens de mieux répondre aux besoins et aspirations de ces dernières.

Les résultats de la recherche menée par Marie-Jeanne Blain, chercheuse d’établissement au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal et professeure associée en anthropologie à l’Université de Montréal, ont permis de cibler des besoins fondamentaux.

Répondre collectivement aux besoins

«Notre étude multisectorielle partait des besoins des jeunes adultes immigrants de Montréal-Nord, pour qu’ils trouvent leur place dans le quartier. Il y avait plusieurs éléments qui ressortaient, notamment la reconnaissance professionnelle, la langue, le racisme et la discrimination, et les expériences spécifiques pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans», explique Mme Blain.

Pour Richard Biroko, directeur général du CJE Bourassa-Sauvé, la contribution de la cinquantaine d’organismes présents à la journée de concertation permet de briser l’isolement de Montréal-Nord en matière d’insertion de la population immigrante. «L’approche que nous avons prise pour l’événement a facilité le dialogue, en plus d’offrir des perspectives de solutions alternatives aux enjeux spécifiques à l’arrondissement. C’était très enrichissant», mentionne-t-il.

Comprendre les jeunes

Une des forces la recherche a été de comprendre les jeunes à travers leurs propres expériences, notamment en ce qui a trait à l’accès aux services et aux difficultés à s’insérer professionnellement.

«Il y a des trous de services à la jeune population immigrante qu’il faut examiner, en plus de l’emploi, qui est un besoin fondamental puisqu’il y a beaucoup de demandeurs d’asile à Montréal-Nord qui viennent d’arriver et qui ne peuvent pas travailler à cause de leur statut migratoire», explique M. Biroko, qualifiant cette situation d’injuste.

Mme Blain renchérit en donnant un exemple concret de l’étude. «Quel est le futur d’un jeune demandeur d’asile de 19 ans qui accompagne ses parents et qui vient tout juste de finir son secondaire? Des jeunes comme lui se retrouvent souvent à attendre d’avoir 21 ans pour aller à l’université ou vont travailler dans des emplois précaires. Cela les empêche de s’épanouir convenablement.»

Des solutions cohérentes

La participation des jeunes adultes immigrants dans les instances décisionnelles est une des solutions préconisées par la recherche et fortement appuyé par les personnes présentes, notamment Richard Biroko.

Il faut permettre aux jeunes de participer à la vie citoyenne et dans les instances décisionnelles. En ce moment, c’est comme si les adultes s’exprimaient à leur place, mais ils sont plus que capables de donner leur avis et de discuter de leurs priorités, peu importe leurs origines. Richard Biroko, directeur général du CJE Bourassa-Sauvé

À cette fin, le CJE Bourassa-Sauvé a pris l’engagement d’assurer le leadership de rencontres moins formelles entre organismes communautaires de Montréal-Nord et des secteurs limitrophes pour parler des défis et de mieux adapter ses interventions et de «mieux servir la jeune population immigrante».