5,1 M$ pour favoriser l’intégration à Montréal

La Ville de Montréal injecte 5,1 M$ sur trois ans dans 38 projets d’organismes communautaires afin de favoriser l’intégration et l’inclusion des personnes immigrantes et de renforcer la lutte contre le racisme et les discriminations.

Les projets retenus ont été sélectionnés par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) suite à une centaine de rencontres auprès de la collectivité.

L’ensemble des projets choisis répondent aux critères des programmes Territoires d’inclusion prioritaires et Montréal inclusive. Selon l’administration municipale, leur mise en œuvre implique directement les personnes immigrantes et racisées. Ils encouragent également les jeunes et les femmes «à devenir des personnes-ressources dans leurs communautés». Les fonds investis proviennent pour leur part d’une entente triennale entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec.

Le BINAM accompagnera les organismes soutenus au cours du développement de leurs projets.

Par voie de communiqué, la mairesse Valérie Plante a affirmé que les organismes soutenus «contribuent à créer [un] rapprochement si crucial [des personnes immigrantes] avec la société d’accueil». Elle estime que ce nouveau soutien financier représente une «action significative pour faire de Montréal une ville encore plus accueillante et inclusive».

La liste des organismes financés