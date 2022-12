Abdelhaq Sari sera maire suppléant de Montréal-Nord dès le 1er janvier

L’Arrondissement de Montréal-Nord a désigné le conseiller municipal Abdelhaq Sari pour remplacer Christine Black à titre de maire suppléant du 1er janvier au 30 septembre 2023, soit pour la durée du congé de maternité de la mairesse.

«Je remercie sincèrement Abdelhaq Sari de prendre la relève à titre de maire suppléant pendant cette période qui coïncide avec l’arrivée de mon 2e enfant, a affirmé Christine Black. J’ai une grande confiance en cet homme expérimenté qui a à cœur de bien servir la population de Montréal-Nord tout autant que moi. Je sais aussi que je peux compter sur mes collègues Chantal, Philippe, et Jean-Marc pour l’appuyer en mon absence, car nous formons une équipe unie et toujours prête à se prêter main-forte.»

Tel qu’indiqué par l’Arrondissement dans un communiqué, «le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs de la mairesse d’arrondissement lorsque celle-ci est absente du territoire ou est empêchée de remplir les devoirs de sa charge».

Le conseil a aussi profité de sa dernière assemblée pour adopter une politique pour l’équité, la diversité et l’inclusion de Montréal-Nord. Ce document vise «à créer et maintenir un climat de travail sain, respectueux, inclusif et exempt de toutes formes de harcèlement et de discriminations». L’Arrondissement précise qu’un plan d’action concret dans ce domaine sera présenté en 2023.