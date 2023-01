Montréal-Nord: les nouveaux cols bleus seront mieux «encadrés»

Que ce soit avec leur syndicat qui leur accorde plus de soutien ou avec l’arrondissement qui a adopté, récemment, une nouvelle politique sur l’équité en emploi, les cols bleus racisés à Montréal-Nord entrevoient une année 2023 remplie de changements.

Le conseil syndical du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301, qui compte également tous les élus des 25 accréditations syndicales de la Ville de Montréal et des villes défusionnées, a adopté, le 10 décembre dernier, à l’unanimité, une motion en faveur de la lutte contre le racisme systémique à Montréal-Nord et de la réparation des préjudices que les travailleurs et travailleuses ont subis depuis des années.

La motion a été présentée conjointement par Gino Clyford Lubérisse et Patrick Roy , deux délégués syndicaux locaux de Montréal-Nord. « C’est un bon signe, un bon pas vers la réparation », explique M. Lubérisse, en entretien à Métro.

Il estime toutefois que le processus de réparation traîne en longueur depuis quelques mois dans au moins trois comités, dont un sur les rapports Saba et Soares et un autre sur la politique de «l’Équité, diversité et inclusion» (EDI), notamment au sujet des recommandations.

Le 6 décembre dernier, en ouverture de la séance du conseil d’arrondissement, les membres ont adopté cette nouvelle Politique (EDI) de Montréal-Nord, une première à Montréal. « J’ai peine à trouver les mots pour exprimer la fierté qui anime aujourd’hui chacun des membres du conseil d’Arrondissement », a souligné la mairesse Christine Black.

En plus de l’EDI l’arrondissement projette d’adopter, dès février prochain, un plan d’action qui permettra de concrétiser cette volonté de gérer avec vigilance, transparence et intégrité, selon les autorités municipales.

Ce plan, qui aura comme objectif principal de soutenir le développement et l’encadrement des pratiques des membres du personnel, est plutôt bien perçu par les victimes.

Ça bouge. Ça avance dans le bon sens afin d’éviter que cela se reproduise. De manière préventive, ils font quelque chose, c’est clair. Les nouvelles personnes vont être mieux encadrées. Gino Clyford Lubérisse délégué syndical en entrevue à Métro

Des discussions seront aussi menées par l’arrondissement pour identifier les opportunités d’améliorations pour une meilleure qualité de vie au travail. L’adoption d’un plan d’action et sa mise en œuvre ciblant des actions et interventions concrètes sont prévues au printemps 2023.

Un programme de titularisation des cols bleus auxiliaire a aussi vu le jour. «Tout n’est pas réglé», concède Christine Black. Il reste beaucoup à faire, affirme la mairesse, qui reconnaît qu’il y avait un manque de confiance entre les parties et qu’il fallait arriver à reconstruire ce lien.