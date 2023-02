«On n’a pas été oubliés»: Assunta Leo salue le travail du SPVM

Ayant fait appel aux policiers pour régler une problématique de longue date dans son quartier, Assunta Leo, résidente de l’arrondissement de Montréal-Nord, ne tarit aujourd’hui pas d’éloges à leur sujet.

Le 7 janvier dernier, plusieurs équipes spécialisées du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dont le groupe tactique d’intervention, ont mené une importante opération dans l’immeuble voisin de la résidence de Mme Leo, à l’intersection de la rue Émery et de l’avenue des Récollets. L’opération a permis l’arrestation d’un individu pour possession de cannabis.

L’intervention policière était l’aboutissement d’une longue croisade pour Mme Leo et son mari, qui dénonçaient depuis plusieurs années la situation qu’ils vivaient.

Le 3960 rue Émery Photo: Nicolas Monet, Métro

Un cauchemar de voisinage

En 2017, Assunta Leo et son mari ont intenté une poursuite civile en 2017 contre le propriétaire du 3960 rue Émery, Tinh Kim. La demande judiciaire a fait l’objet d’une entente de règlement à l’amiable en 2020, dans lequel M. Kim s’engageait à mettre fin «aux activités répréhensibles» dans son immeuble, dont l’insalubrité du terrain. Engagement qui ne serait toujours pas respecté à ce jour, note Mme Leo. Une procédure d’outrage au tribunal est en cours.

Des avis d’inspections municipales obtenus par Métro, dont les plus récents datent d’avril 2022, confirment la présence «de matières malpropres ou nuisibles» en avant du bâtiment.

«C’est beaucoup d’énergie, beaucoup d’argent, beaucoup de stress», laisse tomber celle qui réside à Montréal-Nord depuis 1978, en entrevue avec Métro.

La situation a escaladé à l’été 2021, alors que Mme Leo s’est fait menacer verbalement par des locataires du 3960, rue Émery. Son mari et elle ont conséquemment fait installer une caméra de surveillance devant leur maison.

«On doit s’isoler dans notre maison parce qu’on a peur de ce qui se passe là-bas [au 3960, rue Émery]», déplore-t-elle. Des visiteurs avaient également pris l’habitude de lancer des canettes de bière vides dans son entrée, ajoute-t-elle.

Ma fille a deux enfants. Quand elle vient ici, les enfants ne jouent pas dans la rue. Assunta Leo, résidente de l’avenue des Récollets

Dans les mois suivants, le couple a multiplié les appels à la police et à l’Arrondissement de Montréal-Nord pour se plaindre du bruit, de l’insalubrité et des troubles de voisinage. «On n’en pouvait plus avec ça», explique-t-elle.

Finalement, c’est après avoir interpellé personnellement le conseiller de la Ville de son district, Abdelhaq Sari, que les choses ont été prises en main. «M. Sari a mis [le PDQ 39] au courant, et les choses ont commencé à bouger», précise Mme Leo.

«Finalement prise au sérieux»

Un des appartements de l’immeuble visé par les policiers était visiblement un lieu de trafic de stupéfiants, aux dires de Mme Leo. Les va-et-vient étaient nombreux à toute heure du jour et de la nuit et le bruit était quasi constant.

Les policiers «l’ont finalement prise au sérieux» et ont tenu les résidents au courant de l’avancement du dossier, après des années «de peur et de confusion totale», souligne-t-elle, en entrevue avec Métro.

Le voisinage est en communication régulière avec le poste de quartier local 39 depuis novembre dernier. Des rencontres ainsi que des opérations de porte-à-porte ont été organisées par des agents du PDQ 39 pour informer et rassurer les citoyens, avec le soutien de l’Équipe de concertation communautaire et de rapprochement.

Ça fait des années qu’on vit avec ça, et finalement, on a un peu de lumière. Assunta Leo, résidente de l’avenue des Récollets

«Je remercie les citoyennes et citoyens pour leur appréciation de notre travail. De savoir que nos actions font une différence dans la vie des gens, c’est très valorisant, écrit l’inspecteur et chef du PDQ 39, Louis Dufour, dans un courriel à Métro. Soyez certain que nous allons continuer de mettre les efforts nécessaires pour assurer la quiétude et la sécurité des personnes résidant dans le secteur du PDQ 39.»