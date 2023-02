Halte-Femmes: un nouveau site qui rejoint plus de victimes

L’organisme Halte-Femmes Montréal-Nord (HFMN) a revampé son site web afin de mieux rejoindre sa clientèle victime de violence conjugale. La possibilité de bientôt consulter la page Services en cinq langues – français, anglais, créole haïtien, arabe et espagnol – ainsi que la traduction de documents dans plusieurs langues sont également en développement.

HFMN vient de lancer la nouvelle plateforme avec cinq nouveautés, dont trois qui fonctionnent déjà. On parle de l’ajout d’un onglet Sortie rapide, qui permet aux utilisatrices d’être redirigées vers un autre site web sans la possibilité de revenir en arrière; d’un «menu d’accessibilité» pour faciliter la navigation aux personnes ayant des limitations visuelles; et de la possibilité de faire des dons en ligne pour soutenir la mission et les services de l’organisme.

Cette refonte a été rendue possible grâce au financement de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC). «Ce nouveau site web offre plus de fonctionnalités et permet à l’organisme d’offrir des outils et de la documentation à tous les utilisateurs et utilisatrices», indique l’adjointe à la direction de HFMN, Sophie Marcil, dans un courriel à Métro.

Les responsables espèrent que le nouveau site web offrira des outils supplémentaires à la communauté nord-montréalaise, qui enregistre le pire taux de violence conjugale de toute l’île de Montréal, selon le dernier rapport sur les profils de criminalité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), rendu public en 2020.

On parle de 468 personnes qui ont vécu de la violence conjugale et de 203 qui ont vécu de la violence intrafamiliale en 2019, uniquement dans l’arrondissement de Montréal-Nord.