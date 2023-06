Montréal-Nord: célébrer la Saint-Jean-Baptiste sous le signe de la diversité

Les orages annoncés ont cloué au sol la 4e édition de la parade de Hoodstock, à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste. Toutefois les bénévoles et dirigeants de l’organisme n’y sont pas allés de main morte.

Pour la 3e année consécutive, en collaboration avec la Tablée des chefs, plus de 15 000 portions de nourriture ont été distribuées à des ménages dans le nord-est, où l’on retrouve plus de nécessiteux. Il s’agit de repas – des parmentiers de porc aux légumineuses – constitués à partir des invendus des épiceries partenaires.

«On a fait du porte-à-porte pour livrer les plats. Les gens étaient très contents de les accueillir et on a compris qu’ils attendaient la parade», indique en entrevue avec Métro, la co-fondatrice de Hoodstock, Nargess Mustapha.

L’objectif de cette distribution massive de nourriture est de «soulager financièrement les communautés dans le besoin», ajoute Mme Mustapha qui faisait partie d’un cortège d’une demi-douzaine de véhicules remplis de plats à sillonner le quartier.

C’est une façon, sous la bannière de la Saint-Jean-Baptiste, de célébrer cette diversité à Montréal-Nord, propre au quartier. Nargess Mustapha, co-fondatrice de Hoodstock,

Le Festif-Hood est né dans le contexte de la pandémie. Et à Montréal-Nord, les gens vivaient de l’isolement, une problématique notamment liée à la pauvreté.

Des organismes comme des particuliers sont venus récupérer des centaines de plats sur place dans le stationnement de la Maison de la culture de Montréal-Nord. Le responsable de L’amour en action, Steve Fortin, a reçu 25 boites pour un total d’un millier de plats destinés à des sans-abris qui fréquentent son organisme.

Une centaine de personnes seront «soulagées et en auront un peu plus» au cours des prochaines semaines, fait remarquer M. Fortin. Plus de 7 000 000 de portions ont été distribuées aux personnes dans le besoin, par le biais du Programme de récupération, Les Cuisines solidaires ainsi que Les Cuisines solidaires – Édition relèvent grâce à la Tablée des chefs.

En plus des invendus des épiceries, La Tablée récupère aussi dans les hôtels, les hôpitaux, les restaurants ou encore les CHSLD. L’an dernier, ce sont 1,8 million de portions qu’ils ont pu récupérer. Et récemment, lors de l’événement de Formule-1, La Tablée a obtenu plus de 15 tonnes de nourriture et boisson, redistribuées à Montréal-Nord à l’occasion de la Saint-Jean.