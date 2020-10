Coronavirus: la mairesse de Baie-D’Urfé annonce sa démission

En poste depuis 2005, la mairesse de Baie-D’Urfé, Maria Tutino a annoncé sa démission, lundi. Dans une lettre publiée sur le site web de la municipalité, Mme Tutino précise que sa décision est due à la pandémie en cours ainsi qu’à des raisons familiales.

La politicienne avait d’ailleurs prévu de ne pas se présenter à nouveau lors des prochaines élections municipales, qui auront lieu l’an prochain. La pandémie de COVID-19 est venue précipiter son départ, qui sera effectif le 9 novembre.

«Depuis juillet 2018 et avec la COVID-19, les besoins de ma famille ont considérablement augmenté et le temps que je dois y consacrer est plus important que jamais. Ces besoins sont maintenant tels qu’ils exigent de plus en plus ma présence, ce qui me laisse moins de temps pour gérer et régler convenablement les questions et problèmes de la Ville», indique-t-elle.

Comme sa démission prendra effet à moins d’un an des élections générales, il n’est pas requis par la loi qu’un scrutin soit tenu afin d’élire un nouveau maire immédiatement. Le conseil municipal pourrait désigner un maire suppléant jusqu’en novembre 2021.

«On n’a pas encore pris de décision là-dessus. On a appris la nouvelle ce matin. On est en train de s’organiser et de planifier la suite», souligne la conseillère Andrea Gilpin, qui fut élue pour une première fois au conseil lors des dernières élections, en novembre 2017.

Celle-ci ajoute que la mairesse Tutino «a fait beaucoup de choses pour la ville et est très appréciée par les citoyens».

Les six conseillers ne sont affiliés à aucun parti politique. Ils sont aussi élus pour représenter l’ensemble de la ville, et non un district.