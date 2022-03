Des initiatives alimentaires dans les centres de santé de l’Ouest

Afin d’encourager un meilleur choix alimentaire dans ses différents établissements, Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a présenté plusieurs initiatives qui ont ou qui seront mises en place dans différents établissements de son secteur.

Alors que bonne santé rime souvent avec une bonne alimentation, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a annoncé vouloir améliorer son offre alimentaire pour les résidents et usagers.

« L’alimentation pour cette clientèle-là, c’est souvent un moment de plaisir », rappelle la coordonnatrice des services alimentaires du CIUSSS, Anne Cielecki, en soulignant l’importance de la nourriture dans les soins de santé.

Plusieurs projets

Depuis quelques mois, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’est associé avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), dans le cadre d’un service d’accompagnement pour une alimentation locale. Ce programme permet de diagnostiquer la démarche d’approvisionnement, d’accompagner les institutions dans l’achat local.

« Avec la pandémie il y a eu un mouvement pour encourager les producteurs et fournisseurs locaux, et c’est notre façon de contribuer à ce mouvement-là », explique la coordonnatrice.

Ainsi, les centres de santé et autres installations pourront offrir aux usagers plus de produits québécois dans les assiettes. Le CIUSSS commence à proposer des desserts produits dans la province. Le Centre s’est également associé à des fournisseurs de légumes, sur l’île de Montréal, qui ont une offre saisonnière. Ces derniers seront par la suite intégrés aux plats proposés par les installations du CIUSSS.

D’autres initiatives sont au programme dans les prochains mois. Le CIUSSS mettra en place une équipe de développement, d’assurance qualité et de gestion de menu. Elle sera composée d’un gestionnaire qui possède un profil de cuisinier, ainsi que de nutritionnistes. Ensemble, ils travailleront à développer des recettes, notamment pour les personnes âgées vivant dans des milieux d’hébergement.

Pour améliorer l’inclusion et la diversité, les missions jeunesse et les installations en santé mentale proposeront un menu qui s’adaptera au profil culturel des clients et patients. Ainsi, ces centres pourront proposer par exemple des repas casher ou hallal selon les besoins des personnes qui les fréquentent.

Le CIUSSS souhaite améliorer le service de proximité dans les centres d’hébergement, en installant des ustensiles de cuisine comme des pichets d’eau à différents endroits, ou des grille-pain dans les unités de soin, pour un meilleur accès pour les résidents.