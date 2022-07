Un médecin qui aime «travailler dans l’urgence»

Robin Nathanson est urgentologue à l’Hôpital du Lakeshore et traverse une nouvelle période de tensions avec de nombreux patients à gérer, alors que la pénurie de main-d’œuvre perdure.

Depuis la COVID-19, c’est de plus en plus difficile d’avoir des journées dites «classiques» Robin Nathanson, chef adjoint des urgences de l’Hôpital du Lakeshore

«Les shifts durent officiellement 8h. Mais en pratique, on fait plutôt 10h à 16h, et ce sont vraiment des gardes toujours intenses»», explique l’urgentologue Robin Nathanson. A 37 ans, le docteur originaire du Côte-Saint-Luc à Montréal occupe depuis 2019 le poste de chef adjoint des urgences de l’Hôpital du Lakeshore dans l’Ouest-de-l’Île, et vient de traverser plus de deux années très éprouvantes «physiquement et mentalement» dit-il, à cause de la pandémie.

COVID-19 et manque de personnel

Si la garde de Robin Nathanson commence officiellement à 15h et se termine normalement à minuit, le docteur se prépare déjà à devoir récupérer des patients supplémentaires de son collègue qui aura terminé sa garde avant lui. Car depuis le début de l’été, les urgences croulent sous des patients qui souffrent notamment de la COVID-19 et d’influenza A et B, autrement dit, des formes différentes de grippe. Sur une capacité initiale de 31 civières, les urgences de l’Hôpital du Lakeshore ont déjà atteint les 60 patients lors des dernières semaines, sans compter les personnes dans la partie ambulatoire avec les patients dans la salle d’attente.

«Le plus difficile dans notre métier aujourd’hui, c’est de toujours travailler à fil tendu, sous pression» explique le médecin, qui évoque l’alarmante situation des travailleurs de la santé, confrontés à plus de deux ans de pandémie mondiale. «Le système médical n’est pas optimisé, beaucoup trop de personnes n’ont pas de médecin de famille. Et à l’hôpital, on manque de personnel et de lits» poursuit l’urgentologue, qui déplore un personnel médical fatigué.

Robin Nathanson, chef adjoint des urgences de l’Hôpital du Lakeshore. Crédits: Gracieuseté Robin Nathanson.

Mais quand on lui demande s’il lui arrive parfois de regretter son choix de carrière, «moi, pas du tout», répond-il. «J’essaye de rester positif un maximum. Il y a beaucoup de problèmes c’est vrai, mais il y a aussi de très bonnes et belles choses, et j’essaye de rester concentré là-dessus», affirme le docteur.

La passion de l’urgence

C’est à MC Gill que Robin Nathanson a fait ses études médicales, notamment deux ans de médecine familiale ainsi qu’une 3e année en médecine d’urgence où il a débuté sa spécialisation et confirmé son goût pour l’urgence.

Je fais un métier grâce auquel je peux vraiment aider les gens, et c’est ce qui me rend le plus heureux Robin Nathanson, chef adjoint des urgences de l’Hôpital du Lakeshore

En plus de ses gardes, l’urgentologue enseigne également. «Je suis passionné par la médecine d’urgence, et j’aime enseigner aux étudiants qui viennent en stage. On fait beaucoup d’éducation aux résidents de MC Gill et c’est très important», explique-t-il avant de débuter l’une de ses gardes à l’Hôpital du Lakeshore où il exerce depuis 2017.

«Je vois beaucoup de cas très différents tout le temps, il n’y a jamais deux shifts identiques, alors mon travail n’est pas monotone et j’adore vraiment ça.»