1000 vêtements offerts au Refuge pour femmes

De gauche à droite: Samantha Superstein et Pamela Brottes, directrices de la marque Le Château, Franco Rocchi, directeur principal du marketing pour Suzy Shier et la division Le Château, Catina Sicoli Masciotra, trésorière de WIWS, et Brigitte Garceau, présidente de WIWS.

Le Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île a reçu un don de 1000 pièces de vêtements et accessoires de la part de la marque Le Château de Suzy Shier au début du mois de juillet.

C’est un cadeau pas comme les autres que s’est vu offrir l’organisme communautaire Le Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île, basé à Kirkland. La marque Suzy Shier a déjà l’habitude de soutenir financièrement Le Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île en organisant régulièrement des levées de fonds, reversées à l’organisme. Mais cette année, pour la première fois, plutôt que de remettre un chèque, le directeur principal du marketing de Suzy Shier, Franco Rocchi, a proposé de changer de formule.

«Il savait que le refuge avait reçu beaucoup de demandes d’aide depuis la COVID-19. On avait de nombreuses femmes bénéficiaires, alors il a voulu aider différemment», explique la trésorière du conseil d’administration du Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île, Catina Sicoli.

2500 $ récoltés grâce à la vente aux enchères

Dans un premier temps, plusieurs vêtements ont été offerts aux femmes bénéficiaires du refuge et elles ont pu librement magasiner et choisir le modèle de leur choix.

Dans un second temps, Suzy Shier a organisé, le samedi 9 juillet à l’église Westview de Pierrefonds, une vente aux enchères de 1000 pièces de vêtements et accessoires. Une cinquantaine d’acquéreurs étaient présents, des habitants de l’Ouest-de-l’Île, des membres de la communauté de l’église Westview, en passant par des conseillers municipaux de plusieurs municipalités, et notamment le maire de Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis. Chacun a pu acheter du linge ou des accessoires de son choix, dont les fonds ont ensuite été reversés au Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île.

«Les recettes de la vente aux enchères nous ont rapporté 2500 dollars», confie Catina Sicoli. «Sans compter l’argent récolté dans les deux boîtes à dons que nous avions installées pour pouvoir faire des dons spontanés, dont la somme reste encore à calculer. Je pense que l’on devrait arriver autour des 2800 dollars», estime la trésorière.

Des vêtements pour travailler

Dans la liste des 1000 pièces de vêtements offertes par la marque Suzy Shier figuraient aussi bien des robes que des pulls et des vestes, mais surtout des vêtements plus classiques, à l’aspect professionnel. «Des blouses, des pantalons et des jupes. L’objectif pour Suzy Shier était d’habiller les femmes pour qu’elles puissent aller travailler», précise Catina Sicoli. En plus des vêtements, Suzy Shier a aussi offert toute une panoplie d’accessoires, tels que des ceintures, des chapeaux et des sacs à main.

Le Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île offre de l’accompagnement et de l’hébergement sécurisé aux femmes battues, violées ou agressées physiquement et psychologiquement, ainsi qu’à leurs enfants, à travers 12 municipalités de l’Ouest-de-l’Île. Chaque année, le refuge vient en aide à 200 femmes en moyenne et reçoit entre 10 000 et 14 000 appels sur sa ligne téléphonique de crise.

En juin dernier, le refuge avait déjà reçu un don exceptionnel et anonyme de 50 000 $.