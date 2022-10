Rénovation complète de la caserne 61 à Dollard-des-Ormeaux

La caserne 61 de Dollard-des-Ormeaux a ouvert ses portes à la population la fin de semaine dernière après avoir subi de grandes rénovations. Le bâtiment a été agrandi et accueille maintenant un Centre des opérations d’urgence (COUS).

«Plusieurs groupes de personnes ont circulé pendant cette journée. Il y avait bien sûr des dizaines d’enfants qui sont toujours émerveillés d’avoir le bonheur de s’asseoir dans un camion de pompier», a tout de suite mentionné le maire de Dollard-des-Ormeaux, Alex Bottausci, lors d’une entrevue téléphonique.

Deux jours auparavant, lors de la matinée du 6 octobre, des représentants du Service des incendies de Montréal (SIM), des élus municipaux et des patrouilleurs étaient réunis pour l’ouverture officielle de la caserne.

Le maire Bottausci a alors déclaré que le nouveau centre d’urgence aiderait à coordonner les actions et à soutenir les intervenants lors de catastrophes majeures dans l’ouest de l’île.

«Nous devons être en mesure de répondre aux besoins modernes de la communauté. S’il y a une catastrophe majeure sur notre territoire, comme une inondation majeure, nous disposons maintenant d’un commandement central bien intégré à notre caserne d’incendie.»

Un endroit stratégique

«Au début des années 1960, nous avions environ 1400 maisons à DDO. En 1967, la caserne de pompiers était construite et nous avançons rapidement dans le temps pour constater qu’aujourd’hui l’on compose une population de 50 000 personnes et de quelque 20 000 portes. De plus, nous avons une tonne de bâtiments commerciaux et industriels sur votre[VM1] territoire et dans les environs», a expliqué le maire Bottausci.

La patrouille municipale de Dollard-des-Ormeaux et le Service de sécurité incendie de Montréal se partagent l’immeuble depuis les années 1980. Au cours des dernières années, des rumeurs circulaient selon lesquelles le SIM voulait déplacer la caserne à un autre endroit.

«J’ai poussé un soupir de soulagement lorsque j’ai appris que le SIM allait restaurer complètement la caserne en conservant la place actuelle. Celle-ci au centre de Dollard-des-Ormeaux et juste derrière, nous retrouvons le poste de police et tous les départements du Service des travaux publics», a précisé le maire Bottausci.

Les travaux

La caserne 61 est désormais plus grande et dotée d’éléments de développement durable, dont un système géothermique. «Ce système redistribue la chaleur ou la fraîcheur du sol dans tout le bâtiment, réduisant ainsi de beaucoup la consommation d’énergie nécessaire pour chauffer et refroidir la pièce», a conclu le maire de Dollard-des-Ormeaux.