Dollard-des-Ormeaux: 393 logements verront le jour

Un projet de 393 logements, situés à l’angle du boulevard Brunswick et de la rue Davignon à Dollard-des-Ormeaux, pourra, selon toute vraisemblance, être réalisé.

Ce projet ne fait cependant pas l’unanimité. Le mercredi 19 octobre dernier, c’était jour de registre et 377 personnes se sont présentées à l’hôtel de ville de Dollard-des-Ormeaux pour exprimer leur désaccord.

Afin de passer à l’étape suivante, soit un scrutin référendaire, il aurait fallu comptabiliser 649 signatures. Au total, 6 382 personnes étaient admissibles à voter dans les trois zones qui avaient été ouvertes.

Les membres du conseil de ville avaient préalablement approuvé le projet lors des deux premières lectures. À moins d’un revirement de situation spectaculaire, le projet sera finalement adopté.

Le projet

«Nous proposons le réaménagement de la propriété pour remplacer le centre commercial actuel par un projet résidentiel de qualité. Ce projet inclut des commerces de proximité au rez-de-chaussée et un aménagement paysager au caractère naturel,» peut- on lire dans la brochure promotionnelle du groupe Sscalia Properties.

Les promoteurs ont réalisé une consultation publique à la fin du mois de mai dernier.

Le projet est divisé en trois sections. Le premier bâtiment comprendra 130 logements et s’élèvera sur 12 étages avec une salle communautaire et une terrasse sur le toit. Le second bâtiment s’élèvera sur huit étages et aura 116 logements. Le dernier bâtiment comptera 147 logements.

Plusieurs dérogations

Le projet déroge à plusieurs dispositions du Règlement 82-704 concernant le zonage de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Il déroge, entre autres à l’usage, au nombre maximum d’étages, à la superficie minimale de terrain par logement et à l’occupation maximale de l’emplacement.

À ces dérogations s’ajoutent celles du coefficient d’occupation du sol maximum de certaines salles, aux matériaux de revêtements extérieurs du bâtiment et aux nombres de cases de stationnement.