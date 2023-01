Pointe-Claire: place aux jeunes politiciens

Les membres du comité consultatif jeunesse et les membres du conseil municipal de la ville de Pointe-Claire

Sept jeunes de Pointe-Claire feront leur entrée officielle dans l’univers de la politique municipale en 2023, ayant été sélectionnés pour faire partie du comité consultatif jeunesse (CCJ). Leurs nominations ont été entérinées lors de l’assemblée du conseil municipal tenue en décembre dernier.

Ces politiciens en herbe, âgés de 14 à 21 ans, rejoignent un groupe de jeunes plus expérimentés. C’est donc avec enthousiasme que Julia Hees (3e mandat), Sarah Wu (3e mandat) et Nathan Thomas (2e mandat) accueillent au sein du CCJ Albi Çullhaj, Alexandre Gariépy, Olivia Ginnetti, Christina Koikaran, Anastasia Sabapathy, Anshini Pyneeandee et Daniel Royal. Le CCJ est composé de dix membres au total.

Exceptionnellement, ce mandat aura un terme de 20 mois puisque le calendrier du comité est en année de transition. Le comité a pour mandat de formuler des recommandations et de donner une voix aux jeunes citoyens afin de bonifier les activités et services qui leur sont destinés.

«Depuis quatre ans, la Ville peut compter sur le comité consultatif jeunesse pour lui faire des recommandations pertinentes afin de mieux rejoindre les jeunes, a mentionné le maire de Pointe-Claire, Tim Thomas. Cette nouvelle cohorte, qui forme le cinquième comité, saura certainement continuer le travail entrepris par ses pairs et proposer des idées intéressantes pour la communauté, et particulièrement les jeunes. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation de son mandat et nous remercions chaleureusement les jeunes pour leur implication.»

Signalons qu’en 2022, les membres du CCJ Pointe-Claire ont déposé des recommandations au Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire afin de bonifier l’offre de services pour les jeunes au Centre sportif Olive-Urquhart. De plus, ils ont participé activement au processus de planification stratégique de la Ville et ont été sondés dans le cadre des travaux de consultation publique de la STM sur le transport en commun dans l’Ouest-de-l’Île.