Les travaux sur le pont de l’Île-aux-Tourtes causeront d’importantes entraves routières

Les automobilistes sont avertis: il y aura des complications routières à compter de lundi, alors que des travaux préparatoires débuteront sur le pont de l’Île-aux-Tourtes pour préparer le terrain de la construction. Deux voies par direction demeureront ouvertes, alors que des voies réservées pour les taxis et les covoitureurs seront aménagées temporairement aux approches du pont pour alléger l’impact des travaux.

Des opérations de déboisement ciblé et de forage géotechnique auront lieu, en plus du déplacement d’équipements de services publics seront entamés pour mettre la table à la réalisation du nouveau pont qui comprendra trois voies de circulation par direction. De plus, une piste polyvalente bidirectionnelle et des accotements larges adaptés à une utilisation par les autobus sera intégrée au nouveau point pour favoriser le transport en commun de part et d’autre de la rive.

«Ces premières interventions permettront d’entamer dans les meilleurs délais ce projet essentiel à la mobilité des citoyens de la région métropolitaine de Montréal. Cela dit, à court terme, des travaux de réparation sont nécessaires et nous savons qu’ils entraînent des répercussions. L’élargissement des conditions d’utilisation des voies réservées permettra à un plus grand nombre de personnes d’accéder plus rapidement au pont», précise la ministre des Transports Geneviève Guilbault.

Le ministère ajoute qu’une surveillance policière importante est à prévoir au cours des prochains jours pour assurer le respect des conditions d’utilisation des voies réservées. Le pont de l’Île-aux-Tourtes a été mis en service en 1965 et plusieurs problèmes structurels ont nécessité des interventions dans les dernières années, dont sa fermeture complète en 2021.