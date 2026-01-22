Hausse de taxes de 3% à Pointe-Claire en 2026

Les taxes augmenteront de 3% à Pointe-Claire en 2026, soit près du niveau de l’inflation. Et ce, malgré une augmentation importante des dépenses à cause des quotes-parts versées à l’agglomération de Montréal.

La Ville de Pointe-Claire a adopté son budget 2026 lors d’une séance extraordinaire tenue le mardi 20 janvier. Le maire John Belvedere, accompagné des membres du conseil municipal, a présenté un budget qu’il qualifie d’équilibré et responsable, malgré un contexte économique et financière complexe.

Le budget 2026 de Pointe-Claire s’élève à 210,1 millions de dollars, marquant une augmentation 9,7 % par rapport à l’an dernier. Cette augmentation est principalement due à une croissance de 15 millions de dollars des quotes-parts versées à l’agglomération.

«Encore cette année, la Ville a dû composer avec une hausse marquée et inexpliquée de plus de 17% des quotes-parts à versées à l’agglomération. Dans ce contexte, nous sommes fiers de présenter un budget équilibré et réfléchi, qui est en phase avec nos priorités», affirme M. Belvedere.

Gestion des dépenses et taxes municipales

La croissance des dépenses opérationnelles de la ville est attribuée à l’augmentation des coûts des contrats, notamment dans les domaines du déneigement, de la gestion des matières résiduelles, de l’entretien des bâtiments et de la masse salariale.

Malgré ces augmentations, la Ville a réussi à maintenir une augmentation des taxes municipales à 3% en moyenne pour la catégorie résidentielle. Cela se traduit par une hausse de 140 dollars sur le compte de taxes pour une maison de valeur moyenne.

En septembre dernier, le conseil municipal a adopté un programme triennal d’immobilisations de 36,545 millions de dollars pour 2026.

