Levée de l’avis d’ébullition dans l’Ouest-de-l’Île

Montréal a annoncé la levée de l’avis d’ébullition qui touchait plusieurs secteurs de l’Ouest-de-l’Île, notamment les villes de Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Pointe-Claire et l’arrondissement de Saint-Laurent. Cet avis, en vigueur depuis le 1er mars 2026, avait été émis à la suite d’une intervention sur le réseau d’eau.

Les récentes analyses des échantillons d’eau ont confirmé que l’eau répond désormais aux normes de qualité requises, permettant ainsi de lever l’avis.

Avec la levée de l’avis, les résidents des secteurs concernés peuvent désormais utiliser l’eau du robinet sans avoir à la faire bouillir au préalable. Toutefois, certaines précautions sont recommandées pour garantir une utilisation optimale de l’eau. Il est conseillé d’ouvrir tous les robinets d’eau froide et de laisser couler l’eau pendant quelques minutes.

Cette procédure s’applique également aux robinets extérieurs, aux boyaux d’arrosage et aux fontaines à boire.

De plus, il est recommandé de vider, laver et désinfecter les machines à café et à glace. Les filtres des systèmes de traitement ou de filtration d’eau, tels que les pichets, les filtres au robinet ou sous l’évier, ainsi que les réfrigérateurs avec distributeur d’eau, doivent être changés selon les recommandations du fabricant. Il n’est pas nécessaire de vider le réservoir à eau chaude.

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