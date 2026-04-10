La Biennale d’art autochtone 2026 s’installe à la Galerie d’art Stewart Hall

La Galerie d’art Stewart Hall à Pointe-Claire se prépare à accueillir la 8e édition de la Biennale d’art contemporain autochtone (BACA) du 18 avril au 21 juin 2026. Cet événement artistique majeur, commissarié par Michael Patten et Armando Perla, réunira près d’une centaine d’artistes dans neuf lieux d’exposition différents.

Le vernissage de l’exposition intitulée Traverser le territoire: Ce qui subsiste lorsque les frontières s’effondrent aura lieu le dimanche 19 avril à 14h.

L’exposition de cette année mettra en lumière des œuvres qui explorent les thèmes des territoires, des identités et de la mémoire. Les visiteurs pourront découvrir ces thèmes à travers divers médiums artistiques, notamment le cinéma, la mode, l’installation, la performance et l’art de la parure.

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